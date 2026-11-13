El Feng Shui recomienda un sencillo ritual doméstico que consiste en colocar un plato con arroz debajo de la cama durante la noche. Esta práctica, vinculada con las creencias sobre la energía del hogar, busca favorecer la armonía del dormitorio, absorber las energías negativas y atraer la abundancia.

Aunque se trata de una recomendación basada en una filosofía tradicional china y no de un método con eficacia científicamente comprobada, quienes siguen sus principios consideran que los elementos naturales pueden influir simbólicamente en el equilibrio de los ambientes.

Para qué sirve colocar un plato de arroz debajo de la cama según el Feng Shui

Dentro del Feng Shui, el arroz está asociado con la prosperidad, la nutrición, la fertilidad y la abundancia. Al ser un alimento básico que representa el sustento y la capacidad de satisfacer las necesidades cotidianas, se lo considera un símbolo de bienestar material y estabilidad .

Una persona coloca el plato de arroz debajo de la cama. Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

La recomendación de ubicarlo debajo de la cama durante la noche se relaciona con la intención de limpiar simbólicamente el ambiente mientras las personas descansan. Según esta creencia, el arroz ayudaría a absorber las energías negativas o estancadas que pueden acumularse en el dormitorio y dificultar la armonía del espacio.

También se lo vincula con la búsqueda de tranquilidad y equilibrio emocional, dos aspectos que el Feng Shui considera importantes para mantener un hogar en armonía.

Cómo hacer el ritual del arroz durante la noche

La práctica es sencilla y no requiere elementos especiales. La recomendación consiste en utilizar un plato limpio y una pequeña cantidad de arroz crudo .

Los pasos son los siguientes.

Colocar un puñado de arroz crudo en un plato limpio y seco.

Ubicarlo debajo de la cama, preferentemente en un lugar donde no moleste ni pueda volcarse.

Dejarlo allí durante toda la noche.

A la mañana siguiente, retirar el plato y desechar el arroz utilizado.

La idea es realizar el procedimiento antes de dormir y retirarlo al comenzar el día, como parte de un ritual simbólico de renovación energética.

Por qué el Feng Shui relaciona el arroz con la abundancia

El Feng Shui es una antigua práctica de origen chino que busca organizar los espacios para favorecer el equilibrio entre las personas y su entorno. Uno de sus principios centrales es la circulación del chi, entendido como la energía vital que atraviesa los ambientes.

Desde esta perspectiva, los objetos, los materiales y la distribución de los muebles tienen un significado simbólico dentro del hogar. El arroz representa la prosperidad porque históricamente estuvo relacionado con la alimentación, la supervivencia y la seguridad de las familias.

Por eso, colocarlo debajo de la cama se interpreta como una manera de acompañar el descanso con una intención de limpieza energética, protección y atracción de abundancia. Se trata de una práctica tradicional que cada persona puede adoptar como ritual personal, sin que deba confundirse con un procedimiento que garantice resultados materiales o cambios comprobados en la energía del dormitorio.