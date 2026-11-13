La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene actualizado el calendario de pagos de noviembre para jubilados y pensionados que cobren la mínima, a quienes se les otorgará durante el corriente mes un depósito por encima de los $500.000.
De acuerdo con el cronograma oficial, las acreditaciones de dinero iniciaron el pasado 11 de noviembre, tras los feriados programados por la visita del papa León XIV a la Argentina y continuarán hasta el miércoles 25 del corriente mes.
Según el esquema establecido, la dispersión de recursos se realizará en función de la terminación del documento, por lo que se aconseja corroborar las fechas asignadas.
8
ANSES: cómo se compone el depósito de dinero que recibirán los jubilados de la mínima
Durante noviembre, la jubilación mínima quedó establecida en $444.158,46, a partir del incremento mensual del 1,93% que se aplica conforme a la fórmula de movilidad, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre para actualizar los valores de las prestaciones.
A este importe se le suma un bono extraordinario de $70.000, por lo que los titulares que cobran la mínima recibirán $514.158,46 en total.
Por su parte, quienes perciban haberes superiores al mínimo también podrán acceder al refuerzo, aunque lo recibirán de manera proporcional hasta alcanza el mismo límite de $514.158,46.
Jubilados de ANSES: cuándo cobra cada DNI
El calendario de pagos de la ANSES asigna una fecha de cobro determinada para los beneficiarios según el número con el que termina su DNI. El próximo lunes 16 de noviembre, en este aspecto, quienes cobrarán $514.158,46 serán aquellos cuyos DNI terminen en 5.
De esta manera, el cronograma completo para los jubilados que cobran la mínima se organizará de la siguiente forma:
- DNI terminados en 0: 11 de noviembre.
- DNI terminados en 1: 12 de noviembre.
- DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre.
- DNI terminados en 5: 16 de noviembre.
- DNI terminados en 6: 17 de noviembre.
- DNI terminados en 7: 18 de noviembre.
- DNI terminados en 8: 19 de noviembre.
- DNI terminados en 9: 20 de noviembre.
¿Cuándo cobran las otras prestaciones?
Además del calendario de pagos para jubilados y pensionados con haberes por debajo de la mínima, la ANSES difundió las fechas de depósito de las demás prestaciones:
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 11 de noviembre
- DNI terminados en 1: 12 de noviembre
- DNI terminados en 2: 13 de noviembre
- DNI terminados en 3: 16 de noviembre
- DNI terminados en 4: 17 de noviembre
- DNI terminados en 5: 18 de noviembre
- DNI terminados en 6: 19 de noviembre
- DNI terminados en 7: 20 de noviembre
- DNI terminados en 8: 24 de noviembre
- DNI terminados en 9: 25 de noviembre
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 11 de noviembre
- DNI terminados en 1: 12 de noviembre
- DNI terminados en 2: 13 de noviembre
- DNI terminados en 3: 16 de noviembre
- DNI terminados en 4: 17 de noviembre
- DNI terminados en 5: 18 de noviembre
- DNI terminados en 6: 19 de noviembre
- DNI terminados en 7: 20 de noviembre
- DNI terminados en 8: 24 de noviembre
- DNI terminados en 9: 25 de noviembre
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 12 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 13 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 16 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 17 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 18 de noviembre
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre
- DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: 12 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 25 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 30 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 1º de diciembre