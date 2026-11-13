Durante noviembre, la jubilación mínima percibió un incremento mensual del 1,93%.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene actualizado el calendario de pagos de noviembre para jubilados y pensionados que cobren la mínima, a quienes se les otorgará durante el corriente mes un depósito por encima de los $500.000.

De acuerdo con el cronograma oficial, las acreditaciones de dinero iniciaron el pasado 11 de noviembre, tras los feriados programados por la visita del papa León XIV a la Argentina y continuarán hasta el miércoles 25 del corriente mes.

Según el esquema establecido, la dispersión de recursos se realizará en función de la terminación del documento, por lo que se aconseja corroborar las fechas asignadas.

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ANSES: cómo se compone el depósito de dinero que recibirán los jubilados de la mínima

Durante noviembre, la jubilación mínima quedó establecida en $444.158,46, a partir del incremento mensual del 1,93% que se aplica conforme a la fórmula de movilidad, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre para actualizar los valores de las prestaciones.

A este importe se le suma un bono extraordinario de $70.000, por lo que los titulares que cobran la mínima recibirán $514.158,46 en total.

Por su parte, quienes perciban haberes superiores al mínimo también podrán acceder al refuerzo, aunque lo recibirán de manera proporcional hasta alcanza el mismo límite de $514.158,46.

Jubilados de ANSES: cuándo cobra cada DNI

El calendario de pagos de la ANSES asigna una fecha de cobro determinada para los beneficiarios según el número con el que termina su DNI. El próximo lunes 16 de noviembre, en este aspecto, quienes cobrarán $514.158,46 serán aquellos cuyos DNI terminen en 5.

De esta manera, el cronograma completo para los jubilados que cobran la mínima se organizará de la siguiente forma:

DNI terminados en 0: 11 de noviembre.

DNI terminados en 1: 12 de noviembre.

DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre.

DNI terminados en 5: 16 de noviembre.

DNI terminados en 6: 17 de noviembre.

DNI terminados en 7: 18 de noviembre.

DNI terminados en 8: 19 de noviembre.

DNI terminados en 9: 20 de noviembre.

Calendario de pagos de noviembre para los jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo. (Foto: ANSES) ANSES

¿Cuándo cobran las otras prestaciones?

Además del calendario de pagos para jubilados y pensionados con haberes por debajo de la mínima, la ANSES difundió las fechas de depósito de las demás prestaciones:

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 11 de noviembre

DNI terminados en 1: 12 de noviembre

DNI terminados en 2: 13 de noviembre

DNI terminados en 3: 16 de noviembre

DNI terminados en 4: 17 de noviembre

DNI terminados en 5: 18 de noviembre

DNI terminados en 6: 19 de noviembre

DNI terminados en 7: 20 de noviembre

DNI terminados en 8: 24 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 11 de noviembre

DNI terminados en 1: 12 de noviembre

DNI terminados en 2: 13 de noviembre

DNI terminados en 3: 16 de noviembre

DNI terminados en 4: 17 de noviembre

DNI terminados en 5: 18 de noviembre

DNI terminados en 6: 19 de noviembre

DNI terminados en 7: 20 de noviembre

DNI terminados en 8: 24 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 12 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 16 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 17 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 18 de noviembre

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: 12 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre

Prestación por Desempleo