Una megaobra vial que promete modificar para siempre la conexión entre dos ciudades de Santa Fe acaba de superar una etapa importante. El puente que unirá Santa Fe capital con Santo Tomé ya alcanzó más de la mitad de su ejecución y avanza sobre uno de los sectores más complejos del proyecto.

La estructura tendrá 1.324 metros de extensión y fue pensada para aliviar uno de los principales problemas de tránsito de la región. Cuando quede habilitada, se estima que unos 40.000 vehículos podrán utilizarla cada día, aunque todavía habrá que esperar algunos meses para su inauguración.

El puente Santa Fe-Santo Tomé ya superó el 55% de avance

El nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé alcanzó un avance general del 55% y se convirtió en el puente en construcción más largo de Argentina, con una extensión proyectada de 1.324 metros .

El nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé alcanzó un avance general del 55% y se convirtió en el puente en construcción más largo de Argentina, con una extensión proyectada de 1.324 metros. (Fuente: Gobierno de Santa Fe) Gobierno de Santa Fe

La obra es financiada y ejecutada por el Gobierno de Santa Fe mediante la Dirección Provincial de Vialidad, con una inversión de $40.000 millones.

Uno de los últimos avances se produjo sobre el río Salado, donde la bajante del nivel del agua permitió retomar las tareas de pilotaje en el cauce activo.

Así avanza la construcción del puente más largo de Argentina

Aunque todavía resta completar una parte importante de la infraestructura, varios componentes presentan niveles de ejecución muy elevados.

Pilotes: 131 de los 136 ya fueron ejecutados.

Columnas: 130 de las 136 previstas están terminadas.

Cabezales: se completaron 40 de los 42 proyectados.

Vigas: 144 de las 215 fueron fabricadas y 140 ya están colocadas.

Vanos: el montaje permitió completar 28 .

Tableros: 23 de los 43 ya fueron hormigonados.

Los elementos que todavía restan corresponden principalmente al sector del cauce activo del río Salado, donde las condiciones de trabajo requieren una planificación especial.

¿Cuándo terminará el puente y cuántos autos soportará?

De acuerdo con las proyecciones oficiales, la finalización del puente está prevista para marzo o abril de 2027 , siempre que los trabajos continúen según el cronograma establecido.

Una vez habilitada, la nueva conexión podría ser utilizada directamente por unos 40.000 vehículos diarios y tendrá como objetivo mejorar la circulación entre Santa Fe y Santo Tomé .

La infraestructura apunta así a resolver un histórico cuello de botella del tránsito metropolitano y mejorar tanto la fluidez como la seguridad vial en uno de los corredores más importantes de la provincia.