Se viene la obra del siglo en Buenos Aires.

La desarrolladora inmobiliaria IRSA encabeza un plan histórico que trasformará por completo la Ciudad de Buenos Aires. La compañía del empresario Eduardo Elsztain avanza con la creación de Ramblas del Plata, un emprendimiento urbanístico de usos mixtos diseñado sobre la ribera porteña. Este proyecto busca revitalizar una zona estratégica mediante la integración de espacios residenciales, comerciales y corporativos de vanguardia.

La propuesta contempla un desembolso financiero proyectado que supera los 1800 millones de dólares para todas sus etapas. La empresa privada encarará las obras de infraestructura básica e impulsará la construcción de múltiples edificios con vista al Río de la Plata. El masterplan articulará áreas urbanizadas con amplios predios verdes destinados a la comunidad.

¿Cómo es el nuevo barrio en la Ciudad de Buenos Aires?

El emprendimiento se localiza en las tierras de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, en la Costanera Sur porteña. La propiedad dispone de una extensión de 71 hectáreas linderas a Puerto Madero y pegadas a la Reserva Ecológica. El plan oficial estipula la edificación de casi 900.000 metros cuadrados cubiertos sobre ese territorio costero .

El masterplan establece que el 67% del terreno se cederá al Gobierno de la Ciudad para uso público . La planificación destina unas 50 hectáreas exclusivamente a plazas, bulevares y paseos peatonales de libre acceso. En la actualidad, el desarrollo avanza en el trazado de calles e infraestructura mientras se realizan las instancias legislativas y ambientales requeridas.

IRSA planea crear el nuevo barrio Rambas del Plata.

Rambas del Plata: todos los avances que trae esta nueva obra

La propuesta urbana reunirá diversas áreas comerciales, residenciales y recreativas para consolidar un polo integral frente al río que incluye las siguientes prestaciones:

Construcción de torres residenciales de alta gama con unidades de variadas tipologías.

Un sector gastronómico y comercial junto a modernas oficinas corporativas.

Infraestructura turística que abarca un hotel internacional de primer nivel.

Instituciones educativas públicas y privadas dentro del mismo perímetro urbanizado.

Más de 35 hectáreas dedicadas a un gran parque verde público y paseos ribereños.

Un complejo náutico con amarraderos, canales y espacios para la práctica deportiva.

Una obra multimillonaria que ya tiene fecha

La inversión total estimada por el grupo desarrollador sobrepasa los 1800 millones de dólares a lo largo del cronograma de ejecución. El flujo de fondos privados dinamizará el mercado inmobiliario porteño mediante la compra de insumos y materiales nacionales. A su vez, la iniciativa impulsará la creación de más de 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos durante el proceso.

Las fases iniciales de infraestructura urbana y apertura de calles ya registran las primeras tareas sobre el suelo. Las estimaciones oficiales señalan que las primeras viviendas construidas se entregarán hacia el año 2028. La finalización integral del nuevo barrio requerirá un período aproximado de diez años de desarrollo continuo.