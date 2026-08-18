(Simulación de un mapa geográfico de una tormenta creado con IA)

Las lluvias y tormentas volverán a ser protagonistas este martes 18 de agosto en distintos sectores del Litoral.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas en Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos, donde se esperan precipitaciones, actividad eléctrica y abundante caída de agua en períodos cortos.

El mal tiempo continuará durante las primeras horas de la jornada, mientras que en otras regiones del país también se sentirá el avance de un frente de inestabilidad.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en tanto, se prevé una jornada fría, con lluvias aisladas y fuertes ráfagas de viento.

Alerta amarilla por tormentas: las zonas que deben estar atentas este martes

La alerta amarilla del SMN alcanza principalmente al sur de Corrientes, el norte de Entre Ríos y sectores del noreste de Santa Fe. El organismo advierte que las tormentas pueden estar acompañadas por abundante caída de agua, actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Al tratarse de un nivel amarillo, los fenómenos previstos pueden generar algunos inconvenientes y afectar momentáneamente las actividades habituales. Por eso, se recomienda mantenerse informado a través de las actualizaciones oficiales y tomar precauciones ante el avance de las tormentas.

Alerta amarilla por tormentas en Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos: lluvias fuertes y ráfagas este martes 18 de agosto ChatGPT

Lluvias fuertes y actividad eléctrica: qué puede pasar durante la jornada

Las condiciones de inestabilidad continuarán durante este martes y podrían registrarse lluvias intensas en períodos cortos, especialmente en las áreas alcanzadas por la advertencia meteorológica.

En este tipo de situaciones, el SMN contempla la posibilidad de tormentas con actividad eléctrica y acumulados importantes de precipitación. Además, las ráfagas pueden complicar la circulación y provocar la caída de ramas u otros elementos que se encuentren en zonas expuestas.

El escenario será cambiante a lo largo del día, por lo que las zonas bajo advertencia podrían modificarse según el desplazamiento del sistema de tormentas.

¿Cómo estará el tiempo en Buenos Aires este martes 18?

En el AMBA también se espera una jornada fría, húmeda y con cielo mayormente nublado. La temperatura mínima será de alrededor de 8°C y la máxima apenas alcanzará los 12°C.

Durante la mañana podrían registrarse lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40% . Hacia la tarde, las condiciones tenderían a mejorar, aunque el viento volverá a ser protagonista.

El SMN anticipa ráfagas del sector sur de entre 51 y 59 km/h, mientras que durante la noche el cielo permanecerá mayormente nublado y la temperatura rondará los 10°C.