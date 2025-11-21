Es Oficial | Decretaron feriado el martes 25 de noviembre y extienden el fin de semana largo a 5 días. Foto: Shutterstock

El fin de semana largo de cuatro días sirvió a todos los argentinos para descansar del trabajo o los estudios, aunque ahora se confirmó que hay un grupo de argentinos que tendrá un día más de descanso. Justamente, decretaron feriado para el martes 25 de noviembre.

De esta manera, se juntará con el puente turístico del viernes 21 y el feriado del 24 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional. No obstante, hay que destacar que este nuevo día libre solo afecta a algunos partidos de Buenos Aires.

Es Oficial | Decretaron feriado el martes 25 de noviembre y extienden el fin de semana largo a 5 días. Foto: Redes

Feriado del martes 25 de noviembre, ¿quiénes tienen cinco días de fin de semana largo?

El calendario 2025 señala que para este 25 de noviembre de 2025, tres jurisdicciones del interior bonaerense tendrán sus respectivos feriados por su aniversario fundacional. Se trata de:

Olavarría

Presidente Perón

Dennehy (9 de Julio).

Vale destacar que este día fue declarado como “Día No Laborable” para la administración pública municipal con motivo de la conmemoración. Asimismo, afectará el funcionamiento de escuelas y bancos, tal como el Banco Provincia.

¿Por qué se celebra un feriado el 25 de noviembre?

Por un lado, el partido de Presidente Perón festeja su 32° aniversario, siendo una de las ciudades más jóvenes en ser creadas. Vale destacar que Guernica, su capital, ya existía desde 1934 por propuesta de Doña Mathilde Díaz Vélez. Ahora comprende tierras que pertenecían a San Vicente y a Almirante Brown.

En el caso de Dennehy, ubicado sobre la Ruta Nacional 5, debe su nombre a Don William Dennehy, quien donó las tierras para que se creara la estación del ferrocarril en 1883. A principios del siglo XX, la ciudad fue importante para el desarrollo del el Servicio Militar Obligatorio, lo cual formó un pueblo de proveedores con un incremento de comercios.

Por último, Olavarría nació en 1867, después de que el coronel Álvaro Barros lograra el reconocimiento oficial para poblar Buenos Aires. De acuerdo a una carta del fundador, logró la paz con indios serranos para convivir y otorgarles tierras para que ayuden a poblar el desierto.

Calendario 2025: próximos feriados en Argentina

Este 24 de noviembre será el último feriado del mes, por lo que dejará dos feriados para diciembre que rigen a nivel nacional: