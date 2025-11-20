Fin del calendario escolar 2025: extenderán las clases hasta después de Navidad, ¿dónde y cuál es el motivo? Foto: Shutterstock

A una semana del comienzo de diciembre, muchas familias esperan por el fin del calendario escolar 2025 que viene con novedades. Y es que una provincia terminará las clases después de Navidad, por lo que será la última en hacerlo.

Si bien es común que los alumnos de colegios primarios terminen el 25 de diciembre, hay un grupo de alumnos que irán a las escuelas en plenas fechas de celebración .

Fin del calendario escolar 2025: extenderán las clases hasta después de Navidad, ¿dónde y cuál es el motivo? Foto: Archivo

¿En dónde se extiende las clases hasta después de Navidad y por qué?

De acuerdo al Calendario Escolar 2025 que compartió la Secretaría del Consejo Federal de Educación, La Pampa terminará las clases el próximo 26 de diciembre, es decir, posterior a la fecha de Navidad.

Vale destacar que el inicio del ciclo lectivo para la provincia pampeana fue el miércoles 26 de febrero. Sin embargo, con el objetivo de llegar a los 190 días mínimos de jornadas escolares, decidieron extenderlo hasta casi fin de mes .

Calendario escolar: ¿cuándo terminan las clases en 2025, provincia por provincia?

El Gobierno informó que la finalización de las clases dependerá de cada provincia, siendo Catamarca, Santa Fe y Jujuy las primeras en terminar el viernes 12 de diciembre.

Buenos Aires: 22/12/2025

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): 19/12/2025

Catamarca: 12/12/2025

Chaco: 19/12/2025

Chubut: 19/12/2025

Córdoba: 19/12/2025

Corrientes: 19/12/2025

Entre Ríos: 19/12/2025

Formosa: 19/12/2025

Jujuy: 12/12/2025

La Pampa: 26/12/2025

La Rioja: 19/12/2025

Mendoza: 19/12/2025

Misiones: 22/12/2025

Neuquén: 19/12/2025

Río Negro: 19/12/2025

Salta: 22/12/2025

San Juan: 19/12/2025

San Luis: 19/12/2025

Santa Cruz: 18/12/2025

Santa Fe: 12/12/2025

Santiago del Estero: 19/12/2025

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 19/12/2025

Tucumán: 19/12/2025.

Los próximos feriados en Argentina

Los feriados nacionales para lo que resta del 2025 son: