A una semana del comienzo de diciembre, muchas familias esperan por el fin del calendario escolar 2025 que viene con novedades. Y es que una provincia terminará las clases después de Navidad, por lo que será la última en hacerlo.
Si bien es común que los alumnos de colegios primarios terminen el 25 de diciembre, hay un grupo de alumnos que irán a las escuelas en plenas fechas de celebración.
¿En dónde se extiende las clases hasta después de Navidad y por qué?
De acuerdo al Calendario Escolar 2025 que compartió la Secretaría del Consejo Federal de Educación, La Pampa terminará las clases el próximo 26 de diciembre, es decir, posterior a la fecha de Navidad.
Vale destacar que el inicio del ciclo lectivo para la provincia pampeana fue el miércoles 26 de febrero. Sin embargo, con el objetivo de llegar a los 190 días mínimos de jornadas escolares, decidieron extenderlo hasta casi fin de mes.
Calendario escolar: ¿cuándo terminan las clases en 2025, provincia por provincia?
El Gobierno informó que la finalización de las clases dependerá de cada provincia, siendo Catamarca, Santa Fe y Jujuy las primeras en terminar el viernes 12 de diciembre.
- Buenos Aires: 22/12/2025
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): 19/12/2025
- Catamarca: 12/12/2025
- Chaco: 19/12/2025
- Chubut: 19/12/2025
- Córdoba: 19/12/2025
- Corrientes: 19/12/2025
- Entre Ríos: 19/12/2025
- Formosa: 19/12/2025
- Jujuy: 12/12/2025
- La Pampa: 26/12/2025
- La Rioja: 19/12/2025
- Mendoza: 19/12/2025
- Misiones: 22/12/2025
- Neuquén: 19/12/2025
- Río Negro: 19/12/2025
- Salta: 22/12/2025
- San Juan: 19/12/2025
- San Luis: 19/12/2025
- Santa Cruz: 18/12/2025
- Santa Fe: 12/12/2025
- Santiago del Estero: 19/12/2025
- Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 19/12/2025
- Tucumán: 19/12/2025.
Los próximos feriados en Argentina
Los feriados nacionales para lo que resta del 2025 son:
- Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos.
- Lunes 24 de noviembre: feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).
- Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- Jueves 25 de diciembre: Navidad.