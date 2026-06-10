Equipo de seguridad de élite: cuál es la policía provincial que fue entrenada por el FBI.

Especialistas e instructores del FBI llegaron a la Argentina para un entrenamiento avanzado orientado a perfeccionar los protocolos de actuación frente a amenazas de alto riesgo.

La capacitación estuvo destinada a efectivos del Grupo Especial de Seguridad (GES), una unidad que integra las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Policía de Mendoza. El objetivo fue incorporar técnicas utilizadas por organismos internacionales para intervenir con rapidez durante los momentos más delicados de una emergencia.

El entrenamiento internacional que recibió la Policía de Mendoza

Las jornadas de instrucción se desarrollaron en instalaciones destinadas a prácticas tácticas y estuvieron centradas en la respuesta ante amenazas activas dentro de establecimientos educativos. Los especialistas trabajaron sobre procedimientos diseñados para actuar durante los primeros minutos de una crisis, considerados fundamentales para reducir riesgos y proteger vidas.

Desde el FBI llegaron a Mendoza para capacitar a integrantes del GES (Fuente: Ministerio de Defensa de Mendoza). Ministerio de Defensa de Mendoza

Entre los aspectos abordados se incluyeron estrategias de despliegue inicial, coordinación entre los primeros agentes que llegan a la escena, mecanismos de comunicación bajo presión y herramientas destinadas a acelerar la intervención mientras se movilizan equipos especializados. La premisa principal fue optimizar la capacidad de reacción frente a escenarios complejos.

Nuevos protocolos para enfrentar situaciones críticas en escuelas

La capacitación forma parte de un proceso más amplio impulsado por las autoridades mendocinas para actualizar los sistemas de respuesta ante incidentes de gravedad. En ese marco, la provincia avanzó recientemente con nuevas guías de actuación destinadas a fortalecer la seguridad en instituciones educativas.

Además de establecer el rol de las fuerzas policiales durante una emergencia, los protocolos también contemplan responsabilidades y procedimientos para directivos, docentes y miembros de la comunidad educativa. La intención es lograr una respuesta coordinada y eficiente frente a situaciones excepcionales.

Tras completar la formación, los integrantes del GES tendrán la responsabilidad de replicar los conocimientos adquiridos al resto de la fuerza provincial. De esta manera, la Policía de Mendoza busca ampliar la preparación de sus efectivos mediante estándares de actuación utilizados por organismos de seguridad de referencia internacional.