El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó este jueves un nuevo esquema de vigilancia denominado “Operación Muro”, una iniciativa que busca reforzar los controles en los puntos de ingreso desde la provincia de Buenos Aires mediante un importante despliegue de efectivos y recursos tecnológicos.

La medida se implementó a lo largo de la avenida General Paz y el Riachuelo, dos de los principales corredores que conectan ambos distritos, y forma parte de la estrategia oficial para fortalecer la prevención del delito en las zonas limítrofes.

Cómo es la “Operación Muro” que desplegó la Ciudad

El operativo abarca un total de 24 kilómetros y contempla controles en puentes, cruces y sectores considerados estratégicos para la seguridad urbana.

Según informaron desde la administración porteña, los procedimientos se realizan en 27 pasos peatonales, 48 accesos vehiculares y 16 puntos clave distribuidos sobre el límite entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Del despliegue participan efectivos de la Policía de la Ciudad, integrantes de la unidad canina K9, personal de Tránsito, agentes de Emergencias y equipos de Seguridad Comunal.

Desde el Gobierno porteño señalaron que el objetivo es aumentar la capacidad de control en los ingresos a la Capital Federal y consolidar la baja de los índices delictivos registrada en los últimos años.

Jorge Macri defendió el operativo y lanzó críticas a la Provincia

El jefe de Gobierno porteño respaldó públicamente la iniciativa y sostuvo que la Ciudad mantendrá una política firme en materia de seguridad.

GCBA

A través de sus redes sociales, Jorge Macri aseguró que la gestión continuará fortaleciendo los controles en los límites con la provincia y remarcó que la prioridad es proteger a los vecinos porteños.

Las declaraciones se produjeron en medio de un creciente enfrentamiento político con la administración de Axel Kicillof por la situación de la inseguridad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La respuesta de la Provincia y el nuevo cruce por la seguridad

La puesta en marcha de la “Operación Muro” provocó cuestionamientos desde el Gobierno bonaerense.

El ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso, criticó la iniciativa y acusó a la Ciudad de utilizar el tema para desviar la atención de otros problemas de gestión.

La discusión volvió a poner en evidencia las diferencias entre ambas administraciones respecto de las políticas de prevención del delito y el control de los accesos metropolitanos.

La tecnología que utiliza la Ciudad para monitorear los ingresos

Durante la presentación del operativo realizada en el Anillo Digital Sur, Jorge Macri destacó el rol de la tecnología en la estrategia de seguridad porteña.

Actualmente, la Ciudad cuenta con una red de 814 pórticos lectores de patentes distribuidos en 74 accesos, un sistema que permite controlar en tiempo real más de tres millones de vehículos por día.

La “Operación Muro” se suma a otras acciones recientes impulsadas por la administración porteña, entre ellas la denominada “Operación Tormenta Negra”, que movilizó a más de 1.500 efectivos en distintos barrios y derivó en detenciones, secuestro de drogas y clausuras de puntos de venta vinculados al narcotráfico.

Hasta el momento, el gobernador Axel Kicillof no realizó declaraciones públicas sobre el nuevo operativo.