Inversión de Estados Unidos para la construcción de base naval

Estados Unidos dio luz verde a un ambicioso plan de infraestructura naval en Perú, una decisión que refuerza la cooperación bilateral en materia de defensa y modernización militar. La iniciativa contempla una inversión de hasta USD 1,500 millones destinada a potenciar las capacidades marítimas del país sudamericano.

La autorización fue otorgada el 15 de enero de 2026 y responde a una solicitud presentada por el Gobierno peruano. A diferencia de algunas especulaciones, el proyecto no implica la instalación de una base militar estadounidense en Perú, sino la ampliación y modernización de la Base Naval del Callao, que permanece bajo control de la Marina de Guerra del Perú.

Estados Unidos aprobó la construcción de una base naval en un país de Sudamérica por más de 1000 millones de dólares Fuente: EPA/AFP POOL SAUL LOEB / POOL

Las obras abarcarán el diseño y la construcción de nueva infraestructura, mejoras portuarias y asistencia técnica especializada, en un contexto donde el Pacífico adquiere cada vez mayor relevancia por el crecimiento del comercio marítimo y el desarrollo de grandes terminales portuarias en la región.

¿Qué obras se realizarán en la Base Naval del Callao?

La inversión prevista, de hasta USD 1,500 millones, permitirá renovar y ampliar las instalaciones de la principal base naval peruana. El proyecto contempla:

Construcción de nuevos espacios operativos

Mejoras logísticas

Servicios técnicos destinados a optimizar las capacidades de la Marina de Guerra del Perú

La operación fue autorizada mediante el programa de ventas militares al extranjero de Estados Unidos, tras la correspondiente notificación al Congreso de ese país.

El financiamiento correrá por cuenta del Estado peruano, mientras que empresas estadounidenses participarán en las tareas de diseño, construcción y asesoramiento especializado.

Uno de los objetivos centrales consiste en reorganizar la infraestructura naval para liberar alrededor de 80 hectáreas, superficie que posteriormente podrá destinarse a la expansión del puerto comercial del Callao.

Interés internacional por el proyecto de Trump en Perú

La modernización de la Base Naval del Callao cobra especial relevancia por su cercanía con el megapuerto de Chancay, considerado uno de los proyectos logísticos más importantes del Pacífico sudamericano. Ubicado a menos de 80 kilómetros del Callao, este puerto cuenta con inversión china y busca convertirse en un nodo estratégico para el comercio internacional.

En ese escenario, Estados Unidos sostiene que la iniciativa busca fortalecer las capacidades logísticas y defensivas de un aliado regional, sin alterar el equilibrio militar en América Latina.

El proyecto también se desarrolla en un momento marcado por la creciente competencia entre distintas potencias por ampliar su presencia económica y estratégica en los puertos latinoamericanos.

¿Cuándo comenzarán las obras en la base naval?

Aunque el proyecto ya recibió la autorización correspondiente, la construcción todavía no comenzó . La siguiente etapa incluirá la firma de contratos, el desarrollo de la planificación técnica y el inicio gradual de las obras previstas en la Base Naval del Callao.

El plan se ejecutará mediante mecanismos de cooperación entre Perú y Estados Unidos e incluirá la participación de especialistas estadounidenses encargados de brindar asistencia técnica durante las distintas fases de la modernización.

Estos equipos de expertos acompañarán la implementación del proyecto, aportarán conocimientos en materia de infraestructura naval y colaborarán en la supervisión de los trabajos destinados a renovar las instalaciones de la Marina de Guerra del Perú.