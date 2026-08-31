En esta noticia Las pruebas claves que determinaron la absolución temporal

Un nuevo caso fatal conmocionó a la provincia de Mendoza, ya que tuvo un giro clave en la investigación judicial durante las últimas horas. La trágica muerte de Tamara Daniela Schiaffini, de 32 años, fue investigada inicialmente como un presunto femicidio.

La joven cayó al vacío desde la ventana de la habitación 502 en un hotel céntrico cerca de las cuatro y media de la madrugada en un complejo de la capital mendocina. La víctima se hospedaba junto a su pareja, Damián Gozzotti, con quien convivía desde hacía nueve años de manera formal. La justicia ordenó la detención inmediata del sospechoso de 32 años de forma preventiva.

La pareja había llegado a la provincia para disfrutar de un viaje antes de continuar la ruta hacia San Rafael. Los primeros testimonios y las circunstancias de la caída generaron una sospecha inmediata sobre la participación del novio. Sin embargo, el avance rápido de las pericias cambió por completo el curso de la causa judicial.

Las pruebas claves que determinaron la absolución temporal

Los investigadores analizaron minuciosamente las cámaras de seguridad del hotel para reconstruir la secuencia completa del trágico hecho. Las imágenes registradas en los pasillos mostraron la reacción del hombre y respaldaron su declaración ante las autoridades . El joven afirmó que intentó sostener a la mujer cuando ella decidió arrojarse al vacío.

A su vez, el personal de recepción y limpieza aportó declaraciones fundamentales sobre la convivencia diaria de los turistas. Los estudios médicos y peritajes psicológicos incorporados al expediente confirmaron que la joven atravesaba un profundo cuadro de depresión. Estos elementos permitieron descartar, por el momento, la hipótesis de una agresión física o un empujón.

El hotel en Mendoza donde la joven perdió la vida.

El fiscal de la causa dispuso la liberación inmediata de Gozzotti tras permanecer dos días bajo arresto policial. La resolución judicial concluyó que no existen evidencias fehacientes para mantener la imputación formal por homicidio agravado por el vínculo. Los peritos continuarán con el análisis de los teléfonos celulares para cerrar definitivamente la investigación penal.

La fiscalía analiza los últimos mensajes enviados por la víctima antes del trágico desenlace en la habitación. Los familiares de la joven fueron informados sobre los avances del expediente y la decisión adoptada por las autoridades. La justicia intenta esclarecer la totalidad de los detalles vinculados a las horas previas del suceso.

El novio liberado quedó a disposición de las autoridades judiciales para aportar nuevos testimonios si fuera requerido. La causa mantendrá la carátula de averiguación de causas de muerte durante las próximas semanas de trabajo pericial. Los investigadores esperan los resultados finales de las pericias toxicológicas encargadas al cuerpo médico forense.

La comunidad mendocina sigue con conmoción el desarrollo de una causa que prometía ser un caso complejo. Las autoridades mantendrán el protocolo de investigación activado hasta completar todas las diligencias pendientes en el expediente. El fallo reciente sienta un precedente firme basado en las pruebas fílmicas y testimoniales obtenidas.