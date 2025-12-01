La ropa interior es una prenda esencial en el vestuario diario y su cuidado adecuado es fundamental para prolongar su vida útil. Mantener la elasticidad y suavidad de estas prendas no solo contribuye a la comodidad, sino que también asegura que luzcan bien con el tiempo.

Para esto, existen trucos sencillos que pueden marcar la diferencia. Desde la elección de los detergentes hasta la forma de secar la ropa, cada detalle cuenta para preservar la calidad de estas prendas.

Cuidado óptimo para la ropa interior: consejos para mantener su calidad y forma

Una de las recomendaciones más importantes es optar por detergentes suaves y específicos para prendas delicadas. Estos productos están formulados para limpiar sin dañar las fibras, lo que ayuda a mantener la elasticidad y suavidad de la ropa interior.

Evitar el uso de blanqueadores y suavizantes agresivos también es crucial, ya que pueden afectar negativamente la calidad de los tejidos. Leer las etiquetas y seguir las instrucciones de lavado es esencial para asegurar un cuidado adecuado.

Además, es recomendable lavar la ropa interior en el ciclo delicado del lavarropas y colocar las prendas en una bolsa de malla para protegerlas de fricciones y enganches. Esto no solo ayuda a mantener la forma de las prendas, sino que también previene el desgaste prematuro.

¿Cómo secar la ropa interior de forma correcta?

La temperatura del agua también juega un papel importante; lo ideal es usar agua fría o tibia para evitar que las fibras se deformen. Optá por secarlas al aire libre, preferiblemente en un lugar sombreado para evitar la exposición directa al sol, que puede descomponer los colores y materiales.

No todas las bacterias en la ropa interior son perjudiciales; algunas son parte del microbioma normal de la piel. (Foto: Shutterstock)

