El gigante chino TCL, reconocido por sus pantallas para el hogar, ahora dio un paso estratégico dentro del ecosistema gamer y anunció su desembarco en la categoría de monitores en la Argentina con el lanzamiento del 3 modelos: 24G54 Mini LED 24”, 25G64 QD-Mini LED 25” y 27G64 QD-Mini LED 27”. Desde la marca explicaron que este nuevo ecosistema de productos de la marca está diseñado para responder tanto a perfiles de uso profesional como al gaming competitivo, con un eje común en el cuidado ocular, la alta tasa de refresco y una calidad de imagen mejorada con HDR real. A continuación, los detalles y precios de los nuevos monitores de TCL en la Argentina. Pensado para jugadores competitivos y entornos de eSports, el TCL 25G64 QD-Mini LED 25” es el monitor más veloz de TCL, diseñado específicamente para la alta competencia. El equipo está equipado con un panel Fast IPS que alcanza una tasa de refresco de hasta 300 Hz y un tiempo de respuesta de 1ms, eliminando el ghosting y el input lag. Utiliza tecnología QD-Mini LED para ofrecer un brillo de 600 nits y una cobertura de color del 97% DCI-P3, con resolución Full HD. El dispositivo también cuenta con certificación TÜV Rheinland Low Blue Light. El precio de este monitor es de $ 519.999. El TCL 27G64 de 27 pulgadas se posiciona como una opción para quienes buscan dar el salto a una experiencia más inmersiva, tanto en gaming como en creación de contenido, sin resignar velocidad ni precisión. Este monitor destaca por su resolución QHD (2560 x 1440), que brinda un nivel de detalle muy superior al estándar Full HD. Por otro lado, su panel QD-Mini LED alcanza los 600 nits de brillo y una cobertura del 96% de la gama de colores DCI-P3. En cuanto a rendimiento, ofrece una tasa de refresco de 180 Hz y un tiempo de respuesta de 1ms. El monitor también permite ajustes de inclinación, giro y altura, para adaptarse a cualquier entorno profesional o setup de juego. Como todos los monitores de esta gama de TCL, incluye soporte para FreeSync y G-SYNC y certificación TÜV Rheinland. El precio de este monitor en la Argentina es de $ 799.999. El modelo TCL 24G54 de 24 pulgadas apunta a gamers casuales, estudiantes y usuarios que combinan trabajo y entretenimiento envolvente. Una de sus ventajas es la tecnología Mini LED, que le permite un control de la retroiluminación más preciso que los paneles convencionales, logrando negros profundos y un contraste optimizado. Posee una tasa de refresco de 100 Hz y una capacidad de brillo de 450 nits. Además, la delgadez que posee el marco potencia la inmersión, mientras que su estructura permite ajustes de inclinación y es compatible con montaje VESA. El equipo cuenta con certificación VESA DisplayHDR 400 y el aval de TÜV Rheinland por sus tecnologías Flicker-Free y Low Blue Light para el cuidado ocular. Este monitor cuesta $ 319.999 en el mercado argentino.