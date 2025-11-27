ANMAT prohibió el uso de un conocido medicamento y un aceite de oliva por irregularidades

El Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) actualizó el Mapa de Arsénico y alertó sobre la presencia de agua contaminada en más de 20 municipios, así como también en diferentes regiones del país.

De acuerdo a los resultados revelados por el estudio, estiman que más de 4 millones de habitantes podrían estar afectados por los elevados niveles de arsénico que poseen las aguas subterráneas en el país.

Al momento, recolectaron más de 350 muestras y detectaron que el nivel de esta sustancia tóxica es superior a los considerados seguros por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Uno por uno, los municipios más contaminados de arsénico

El informe ofrece un mapa con las zonas más afectadas con arsénico: las regiones se dividen en verde (si el agua es segura); amarillo (si las personas deben estar alerta ante posibles enfermedades); y roja (si directamente recomiendan no beber el agua ni cocinar con ella).

Los municipios en zona roja

Chivilcoy

Mercedes

Escobar

General Rodríguez

Cañuelas

Monte

Roque Pérez

Azul

Villarino

Almirante Brown

Ezeiza

San Vicente

Los municipios en zona amarilla

General Pueyrredón (Mar del Plata)

Villa Gesell

Tres Arroyos

Olavarría

Junín

San Pedro

Bolívar

Baradero

Salliqueló

La Plata

Otros municipios del GBA

“Buscamos aportar datos valiosos que ayuden a la toma de decisiones proactivas en una de las principales problemáticas de la comunidad que es el acceso a una fuente de agua segura” , dijo el Dr. Jorge Stripeikis, Director del Departamento de Ciencias Exactas y Naturales del ITBA, al incitar a la comunidad a recolectar muestras para ampliar el estudio.

Cuáles son las consecuencias de consumir agua contaminada de arsénico

La presencia de arsénico en aguas subterráneas, superiores a los niveles recomendados por la OMS, puede incrementar el riesgo de padecer Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE).

Este cuadro puede derivar en patologías más severas como cáncer de pulmón, laringe, tos crónica y fibrosis pulmonar.