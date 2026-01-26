En esta noticia Una pantalla para leer con comodidad

El fabricante chino TCL trajo al mercado argentino una propuesta diferencial en el segmento de smartphones: el TCL 60 NXTPaper, un dispositivo que promete facilitar la experiencia de uso prolongado gracias a su tecnología de pantalla que simula la textura del papel.

La principal innovación del equipo reside en su pantalla NXTPaper de última generación, una tecnología exclusiva de la marca que reproduce la sensación visual de leer en papel a través de un acabado mate, antihuellas y antirreflejos. Según la compañía, esta pantalla reduce hasta un 90% los reflejos lumínicos y disminuye significativamente la emisión de luz azul, dos factores clave para minimizar la fatiga visual durante jornadas extensas de uso.

El sistema de protección ocular multicapa del TCL 60 NXTPaper está diseñado especialmente para usuarios que pasan largas horas frente al celular, ya sea trabajando, estudiando, creando contenido o consumiendo entretenimiento. Además, un interruptor permite alternar fácilmente entre el modo de lectura y el de pantalla convencional a color.

La pantalla de 6,78″ con tasa de refresco de 90 Hz promete una visualización más natural, incluso en ambientes con poca luz.

Más allá del confort visual, el dispositivo apuesta por el alto rendimiento. Incorpora 8 GB de RAM físicos (más 10 GB virtuales) y 512 GB de almacenamiento interno. La batería de 5200 mAh con carga rápida de 33W promete autonomía para todo el día.

El celular de TCL posee distintos modos de pantalla, para también mostrar imágenes fluidas a todo color, como un celular convencional.

En el apartado fotográfico, el TCL 60 NXTPaper integra una cámara principal de 108 megapíxeles, un lente macro de 2 MP y una cámara frontal de 32 MP con tecnología HDR. Completan las prestaciones el audio estéreo con certificación DTS y conectividad NFC. El equipo llega al mercado argentino a un precio sugerido de $ 549.999.