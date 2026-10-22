Conoce los requisitos para usar los lectores Point y cómo elegir el modelo adecuado para tu negocio.

Una de las alternativas con las que cuentan actualmente los comercios y trabajadores independientes para cobrar sus ventas con tarjetas de crédito y débito es el “posnet” de Mercado Pago. Estos dispositivos, conocidos oficialmente como lectores Point, permiten recibir pagos electrónicos y ofrecen distintas funcionalidades según el modelo.

Dónde comprar el “posnet” de Mercado Pago, qué se necesita para habilitarlo y cuáles son los requisitos para cobrar con cada modalidad son algunas de las claves que deben tener en cuenta quienes buscan incorporar este medio de pago a su negocio.

Cómo comprar el lector Point de Mercado Pago y dónde conseguirlo

Para solicitar un posnet de Mercado Pago, el usuario debe adquirir un lector a través del sitio oficial de Mercado Pago Point o de los canales de venta habilitados por la empresa. El costo del mismo asciende a los $44.999 pesos, según la información publicada por la plataforma, y se puede comprar con todos los medios de pago que acepte la misma.

Los lectores Point permiten recibir pagos presenciales con las tarjetas de crédito y débito y pueden funcionar de forma independiente al teléfono celular.

En este sentido, es fundamental revisar las características y los requisitos de funcionamiento, ya que no todas las versiones necesitan de los mismos elementos para realizar o procesar una información.

Para solicitar un posnet de Mercado Pago, el usuario debe adquirir un lector a través del sitio oficial de Mercado Pago Point o de los canales de venta habilitados por la empresa. (Foto: Mercado Pago) ChatGPT

¿Qué se necesita para usar el lector point de Mercado Pago y empezar a cobrar?

Uno de los requisitos fundamentales para utilizar Mercado Pago Point es tener una cuenta de Mercado Pago. La empresa también puede solicitar documentación adicional para evaluar el acceso al servicio, tales como:

DNI

CUIT

CUIL

Comprobante de domicilio

Además, desde la plataforma establecen los siguientes requisitos en función del tipo de lector que se utilice:

Sistema operativo: Android 10.0 o superior, o iOS 15.0 o superior (si se va a usar el celular para cobrar, sin lector físico, una función conocida como “Tap to pay”).

Conexión: acceso a internet o servicio de transmisión de datos.

Compatibilidad: el celular debe ser compatible con el lector.

¿Qué características y beneficios incluye el lector point de Mercado Pago?

Además de los pagos con tarjeta de débito, crédito y código QR, y permite operar con tarjetas con chip, banda magnética y tecnología contactless. Además incluye una cuenta digital y una tarjeta gratuitas, un año de garantía y envío sin cargo.

El dispositivo cuenta con conexión a internet mediante un plan de datos 4G gratuito y Wi-Fi 5.8. También imprime comprobantes de pago y ofrece reposición gratuita de rollos, una prestación útil para los comercios que necesitan entregar tickets a sus clientes. Para mayor información, se aconseja consultar la plataforma oficial de la entidad.