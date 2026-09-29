Mercado Pago permite cancelar la Línea de Crédito desde la app.

Mercado Pago, una de las billeteras virtuales más utilizadas por los argentinos con más de 83 millones de usuarios activos, ofrece una línea de crédito que permite financiar compras y acceder a préstamos. Sin embargo, quienes ya no quieren tener disponible ese financiamiento pueden solicitar la cancelación de la línea desde la plataforma.

Esta decisión cobra relevancia en un escenario de mayor endeudamiento de los hogares. La morosidad de los créditos destinados a las familias pasó de alrededor del 2,67% a comienzos de 2025 a más del 12,9% a mediados de 2026, de acuerdo con los datos más recientes del Banco Central.

Dar de baja la línea no elimina las obligaciones que ya fueron contraídas. Si existen préstamos o compras financiadas con cuotas pendientes, primero será necesario cancelarlas para poder completar el trámite .

Cómo cancelar la línea de crédito de Mercado Pago: paso a paso

El procedimiento se realiza directamente desde la aplicación y requiere que no haya cuotas pendientes correspondientes a créditos o préstamos.

Los pasos indicados por Mercado Pago son los siguientes:

Ingresar a la sección “ Créditos ”.

Entrar en “ Detalles del límite ”.

Seleccionar “ Cancelar Línea de Crédito ”.

Revisar la información que muestra la plataforma.

Confirmar la cancelación.

Las cuotas pendientes deben estar saldadas para cancelar la línea. mercado pago

Una vez completada la solicitud, el acceso a esa línea de financiamiento quedará cancelado. Mercado Pago aclara que la acción es definitiva, por lo que después de confirmarla no será posible reactivar ni obtener una nueva Línea de Crédito.

Qué pasa con las deudas que ya existen

Cancelar la línea no significa que desaparezcan los compromisos asumidos anteriormente. Las compras realizadas en cuotas y los préstamos que ya fueron utilizados mantienen sus condiciones de pago.

Por eso, antes de iniciar el trámite es importante comprobar si existen:

Cuotas pendientes de préstamos o créditos.

Compras en cuotas que todavía no fueron abonadas.

Otros compromisos de pago asociados al financiamiento utilizado.

La propia plataforma establece como requisito para cancelar la línea que no existan cuotas pendientes de créditos o préstamos . Por ese motivo, si todavía hay saldo adeudado, primero será necesario regularizarlo.

También conviene revisar los pagos recurrentes o suscripciones que puedan estar asociados a la cuenta y verificar que no dependan de la línea de crédito que se busca cancelar.

Una alternativa para ordenar las finanzas

Tener una línea de crédito disponible facilita el acceso a financiamiento, pero también puede tentar a asumir nuevos compromisos cuando ya existen otros pendientes, en un contexto donde la morosidad de los créditos familiares viene en aumento.

Por eso, limitar el acceso a un nuevo financiamiento puede ser parte de una estrategia para no comprometer las finanzas. La cancelación también sirve como medida preventiva para quienes ya no usan la línea y prefieren no mantener un límite disponible.

De todos modos, la baja no reemplaza un análisis de las obligaciones existentes: tal como se aclaró más arriba, cancelar el acceso al crédito no salda una deuda vigente ni modifica las cuotas ya contratadas.

La cancelación de la línea es definitiva. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué tener en cuenta antes de confirmar la baja

Antes de seleccionar la opción de cancelación, es conveniente revisar el estado de la cuenta y confirmar que no queden compromisos pendientes.

También hay que tener presente que la decisión es definitiva según las condiciones informadas por Mercado Pago. Una vez confirmada la baja, la plataforma indica que no será posible volver a activar la línea ni solicitar una nueva Línea de Crédito.

Por eso, quienes todavía utilizan ese financiamiento para determinadas compras o pagos deberían considerar esa consecuencia antes de confirmar el trámite.