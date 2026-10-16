En un movimiento estratégico para captar un mercado desatendido, Mercado Pago y la aseguradora Chubb presentaron “Seguro de Comercio”, una póliza digital enfocada en pequeñas y medianas empresas (PYMES), comercios a pie de calle, vendedores ambulantes y trabajadores independientes.

La iniciativa busca atender una brecha crítica en la inclusión financiera del país: el 83% de las PYMES en México carece de cualquier tipo de seguro, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Esta vulnerabilidad deja a miles de unidades económicas expuestas a pérdidas operativas catastróficas ante siniestros cotidianos.

Cobertura desde 55 pesos al mes

El producto se comercializa dentro del ecosistema de la fintech a partir de los $55 pesos mensuales. A diferencia de las pólizas tradicionales que exigen inspecciones presenciales y trámites burocráticos, la contratación es 100% digital a través de Mago, el asistente con inteligencia artificial de la plataforma.

La cobertura entra en vigor desde el primer día e incluye protección ante robo con violencia, incendio, daños a equipo electrónico, rotura de vidrios y responsabilidad civil. Asimismo, contempla riesgos específicos para comerciantes con locales ambulantes, como la pérdida de mercancía o herramientas de trabajo en la vía pública.

“La protección también es una parte fundamental de la salud financiera de un negocio. Queremos reducir las barreras que históricamente han limitado el acceso de los pequeños comercios a los seguros, con una experiencia digital, simple y accesible que responda a los riesgos que enfrentan todos los días. Así como acompañamos a los emprendedores y a las pymes para cobrar, administrar y hacer crecer sus negocios, queremos acompañarlos también a protegerlo” Alessandro Labelli, Director de Seguros de Mercado Pago México

El plan integra además servicios de asistencia 24/7 para emergencias de plomería, electricidad y cerrajería, chequeos preventivos en instalaciones de gas y agua, junto con orientación contable para gestiones tributarias.

Integración en el punto de cobro

Esta solución amplía la relación que Mercado Pago mantiene con los pequeños negocios en México. De acuerdo con Efecto MELI, durante 2025 más de 950 mil empresas y emprendedores utilizaron Mercado Pago para procesar sus cobros y, para 85% de ellos, fue su principal herramienta de cobro. Ahora, la compañía busca acompañarlos en la protección de su patrimonio, reduciendo barreras como el costo y la complejidad de los procesos de contratación.

“Mercado Libre se encarga de la experiencia del vendedor. Chubb se encarga de todo lo demás: cotización, suscripción, cobro, facturación y gestión de siniestros. Esta alianza no es un seguro que se vende en una plataforma. Es protección integrada en el mismo lugar donde el vendedor vende, cobra y desarrolla su negocio”. Alejandra Magaña, Directora Ejecutiva Digital de Chubb México

Con este lanzamiento, el sector insurtech en México acelera la digitalización de pólizas masivas, utilizando canales transaccionales para escalar la penetración entre pequeños y medianos negocios que tradicionalmente han quedado fuera del mercado asegurado