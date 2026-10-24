Mercado Pago ofrece un descuento del 20% en las sucursales de COTO durante este sábado 24 y domingo 25 de octubre. La promoción permite ahorrar en las compras realizadas en los locales físicos de la cadena de supermercados al pagar a través de la aplicación, con todos los medios de pago disponibles dentro de la billetera virtual .

El beneficio estará vigente durante las dos jornadas del fin de semana y representa una alternativa para reducir el gasto en las compras habituales.

Sin embargo, hay una condición importante y es que la promoción es exclusiva para las sucursales y no se aplica a las compras realizadas por internet.

Cómo aprovechar el descuento del 20% de Mercado Pago en COTO

Para acceder al beneficio, los clientes deberán realizar sus compras en una sucursal física de COTO y pagar mediante Mercado Pago .

Supermercado Coto Shutterstock

La promoción contempla todos los medios de pago disponibles dentro de la aplicación, según la información difundida por el supermercado.

Estos son los puntos principales de la oferta:

Descuento: 20%.

Días de vigencia: sábado 24 y domingo 25 de octubre.

Comercio adherido: sucursales físicas de COTO.

Medio de pago: Mercado Pago, con todos los medios disponibles en la aplicación.

Compras online: no participan de la promoción.

Un dato importante

Si bien el descuento puede aplicarse sobre diferentes productos, se recomienda revisar, a través de los canales oficiales, cuáles son aquellos que no están dentro de la promoción.

Paso a paso, cómo crear una cuenta de Mercado Pago

Para abrir una cuenta de Mercado Pago y aprovechar los beneficios que se encuentran disponibles dentro de la app, se deben seguir los siguientes pasos: