Una plancha quemada puede dejar manchas en la ropa, dificultar el planchado e incluso reducir el rendimiento del electrodoméstico si no se limpia a tiempo.

Aunque muchas personas creen que necesitan productos específicos, existen trucos caseros para limpiar la plancha quemada con ingredientes que suelen estar en cualquier cocina y que ayudan a recuperar su superficie.

Cuál es el truco para limpiar la plancha quemada con ingredientes de cocina

Cuando la base de una plancha acumula restos de tela o suciedad es importante retirarlo con métodos que no dañen el material.

Uno de los más conocidos consiste en colocar sal gruesa sobre un paño seco, calentar la plancha y deslizarla suavemente sobre la sal hasta que desaparezcan las marcas .

Uno de los más conocidos consiste en colocar sal gruesa sobre un paño seco, calentar la plancha y deslizarla suavemente sobre la sal hasta que desaparezcan las marcas. (Foto: ChatGPT) ChatGPT

Otra alternativa es usar vinagre blanco tibio con la plancha apagada pasando un paño húmedo sobre la superficie hasta remover la suciedad .

Otro truco casero para sacar la mancha de una plancha quemada

En la lista de preparaciones que se pueden llevar a cabo para remover las manchas de quemado de una plancha se destaca una mezcla de vinagre blanco y sal.

Para ello, se debe dividirla en partes iguales y calentarla a fuego bajo sin que llegue a hervir. Una vez que la mezcla se entibia, alcanza con humedecer un paño y frotar cuidadosamente la base de la plancha apagada.

En las planchas con superficie antiadherente también puede utilizarse agua tibia con unas gotas de detergente para ropa , aplicándola con un algodón o un paño suave.

Qué cuidados tener para mantener la plancha limpia por más tiempo

Otro método casero muy utilizado consiste en calentar la plancha a temperatura moderada y pasar una vela sobre la base para que la cera ayude a desprender los restos adheridos.

Después de ese paso, solo hay que retirar la cera con una esponja o un paño limpio antes de volver a utilizar el electrodoméstico.

Otro método casero muy utilizado consiste en calentar la plancha a temperatura moderada y pasar una vela sobre la base para que la cera ayude a desprender los restos adheridos. (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Para evitar que la plancha vuelva a quemarse, conviene limpiarla periódicamente, respetar la temperatura indicada para cada tipo de tela y esperar a que se enfríe antes de guardarla.