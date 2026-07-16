En esta noticia
Una plancha quemada puede dejar manchas en la ropa, dificultar el planchado e incluso reducir el rendimiento del electrodoméstico si no se limpia a tiempo.
Aunque muchas personas creen que necesitan productos específicos, existen trucos caseros para limpiar la plancha quemada con ingredientes que suelen estar en cualquier cocina y que ayudan a recuperar su superficie.
Cuál es el truco para limpiar la plancha quemada con ingredientes de cocina
Cuando la base de una plancha acumula restos de tela o suciedad es importante retirarlo con métodos que no dañen el material.
Uno de los más conocidos consiste en colocar sal gruesa sobre un paño seco, calentar la plancha y deslizarla suavemente sobre la sal hasta que desaparezcan las marcas.
Otra alternativa es usar vinagre blanco tibio con la plancha apagada pasando un paño húmedo sobre la superficie hasta remover la suciedad.
Otro truco casero para sacar la mancha de una plancha quemada
En la lista de preparaciones que se pueden llevar a cabo para remover las manchas de quemado de una plancha se destaca una mezcla de vinagre blanco y sal.
Para ello, se debe dividirla en partes iguales y calentarla a fuego bajo sin que llegue a hervir. Una vez que la mezcla se entibia, alcanza con humedecer un paño y frotar cuidadosamente la base de la plancha apagada.
En las planchas con superficie antiadherente también puede utilizarse agua tibia con unas gotas de detergente para ropa, aplicándola con un algodón o un paño suave.
Qué cuidados tener para mantener la plancha limpia por más tiempo
Otro método casero muy utilizado consiste en calentar la plancha a temperatura moderada y pasar una vela sobre la base para que la cera ayude a desprender los restos adheridos.
Después de ese paso, solo hay que retirar la cera con una esponja o un paño limpio antes de volver a utilizar el electrodoméstico.
Para evitar que la plancha vuelva a quemarse, conviene limpiarla periódicamente, respetar la temperatura indicada para cada tipo de tela y esperar a que se enfríe antes de guardarla.