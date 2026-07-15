En esta noticia

Los turcos caseros para la limpieza del hogar ganaron popularidad gracias a su bajo costo y eficacia. Uno de los métodos que más ha llamado la atención consiste en limpiar la escoba con una mezcla de sal y vinagre, una combinación que ayuda a desinfectarla, eliminar malos olores y prolongar su vida útil.

El secreto de este truco está en las propiedades de ambos ingredientes. La sal actúa como un abrasivo suave y contribuye a eliminar residuos y microorganismos, mientras que el vinagre blanco, gracias a su acidez, ayuda a desengrasar, combatir el sarro y reducir la presencia de bacterias.

Dejar sal en la escoba durante la noche: para qué sirve y por qué se recomienda hacerlo
Dejar sal en la escoba durante la noche: para qué sirve y por qué se recomienda hacerloChatGPT

Te puede interesar

Es oficial | Estados Unidos, República Dominicana y Perú prohíben el ingreso al país de extranjeros que hayan postergado la renovación del pasaporte

¿Por qué hay que limpiar la escoba?

Aunque suele pasar desapercibida, la escoba acumula polvo, restos orgánicos, humedad y partículas microscópicas cada vez que se utiliza. Con el tiempo, sus cerdas pueden convertirse en un ambiente propicio para la proliferación de bacterias y hongos.

Si no se limpia de manera periódica, en lugar de retirar la suciedad puede terminar distribuyéndola por distintas áreas de la casa. Además, las cerdas pierden firmeza, se apelmazan y disminuye su capacidad para barrer correctamente.

Truco.Poner una moneda sobre un vaso de hielo antes de salir de viaje: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo
Alerta.Llegan 120 horas de “diluvio universal” en México: estos estados se llevarán la peor parte

Cómo preparar la mezcla de sal y vinagre

Para preparar este truco casero solo se necesitan ingredientes que por lo general hay en cualquier hogar:

  • 1 litro de agua caliente.
  • 1 taza de vinagre blanco.
  • 2 cucharadas de sal gruesa.

Esta preparación ayuda a desinfectar la escoba, neutralizar olores y remover la suciedad acumulada entre las cerdas.

Además, resulta útil para mantener más limpias superficies donde suele acumularse humedad, como las juntas de los azulejos o las rejillas del baño y la cocina.

Procedimiento:

  1. Retirar los cabellos y residuos atrapados entre las cerdas con ayuda de un peine o cepillo de púas metálicas.
  2. Llenar un balde con agua caliente.
  3. Agregar el vinagre blanco y la sal gruesa.
  4. Introducir la escoba y dejarla reposar durante algunos minutos para aflojar la suciedad adherida.
  5. Enjuagar con agua limpia.
  6. Dejar secar completamente al sol antes de volver a utilizarla.

Quienes deseen aportar un aroma más agradable pueden incorporar unas cucharadas de jugo de limón a la mezcla. Además de perfumar, este ingrediente también posee propiedades antibacterianas.

Te puede interesar

Qué significa la señal de tránsito de un rombo amarillo con un camión hacia abajo y un porcentaje

¿Cada cuánto se limpia la escoba?

La frecuencia dependerá del uso que tenga la escoba:

  • En hogares de uso habitual, una limpieza al mes suele ser suficiente.
  • Si hay mascotas, patios o mucho tránsito, puede repetirse cada 15 días.
  • En comercios o espacios con uso intensivo, se recomienda realizarla una vez por semana.

Se sugiere dejarla secar por completo antes de guardarla y evitar apoyarla directamente sobre las cerdas, ya que pueden deformarse con el tiempo.

Mantener la escoba en buen estado no solo mejora la limpieza del hogar, sino que también ayuda a reducir la acumulación de suciedad y humedad, factores que favorecen la aparición de insectos y otros problemas de higiene dentro de la vivienda.