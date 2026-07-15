truco de la sal en la escoba

Los turcos caseros para la limpieza del hogar ganaron popularidad gracias a su bajo costo y eficacia. Uno de los métodos que más ha llamado la atención consiste en limpiar la escoba con una mezcla de sal y vinagre, una combinación que ayuda a desinfectarla, eliminar malos olores y prolongar su vida útil.

El secreto de este truco está en las propiedades de ambos ingredientes. La sal actúa como un abrasivo suave y contribuye a eliminar residuos y microorganismos, mientras que el vinagre blanco, gracias a su acidez, ayuda a desengrasar, combatir el sarro y reducir la presencia de bacterias.

Dejar sal en la escoba durante la noche: para qué sirve y por qué se recomienda hacerlo ChatGPT

¿Por qué hay que limpiar la escoba?

Aunque suele pasar desapercibida, la escoba acumula polvo, restos orgánicos, humedad y partículas microscópicas cada vez que se utiliza. Con el tiempo, sus cerdas pueden convertirse en un ambiente propicio para la proliferación de bacterias y hongos.

Si no se limpia de manera periódica, en lugar de retirar la suciedad puede terminar distribuyéndola por distintas áreas de la casa. Además, las cerdas pierden firmeza, se apelmazan y disminuye su capacidad para barrer correctamente.

Cómo preparar la mezcla de sal y vinagre

Para preparar este truco casero solo se necesitan ingredientes que por lo general hay en cualquier hogar:

1 litro de agua caliente.

1 taza de vinagre blanco.

2 cucharadas de sal gruesa.

Esta preparación ayuda a desinfectar la escoba, neutralizar olores y remover la suciedad acumulada entre las cerdas.

Además, resulta útil para mantener más limpias superficies donde suele acumularse humedad, como las juntas de los azulejos o las rejillas del baño y la cocina.

Procedimiento:

Retirar los cabellos y residuos atrapados entre las cerdas con ayuda de un peine o cepillo de púas metálicas. Llenar un balde con agua caliente. Agregar el vinagre blanco y la sal gruesa. Introducir la escoba y dejarla reposar durante algunos minutos para aflojar la suciedad adherida. Enjuagar con agua limpia. Dejar secar completamente al sol antes de volver a utilizarla.

Quienes deseen aportar un aroma más agradable pueden incorporar unas cucharadas de jugo de limón a la mezcla. Además de perfumar, este ingrediente también posee propiedades antibacterianas.

¿Cada cuánto se limpia la escoba?

La frecuencia dependerá del uso que tenga la escoba:

En hogares de uso habitual, una limpieza al mes suele ser suficiente.

Si hay mascotas, patios o mucho tránsito, puede repetirse cada 15 días.

En comercios o espacios con uso intensivo, se recomienda realizarla una vez por semana.

Se sugiere dejarla secar por completo antes de guardarla y evitar apoyarla directamente sobre las cerdas, ya que pueden deformarse con el tiempo.

Mantener la escoba en buen estado no solo mejora la limpieza del hogar, sino que también ayuda a reducir la acumulación de suciedad y humedad, factores que favorecen la aparición de insectos y otros problemas de higiene dentro de la vivienda.