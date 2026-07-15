Dejar sal en la escoba durante la noche: para qué sirve y por qué se recomienda hacerlo

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Los turcos caseros para la limpieza del hogar ganaron popularidad gracias a su bajo costo y eficacia. Uno de los métodos que más ha llamado la atención consiste en limpiar la escoba con una mezcla de sal y vinagre, una combinación que ayuda a desinfectarla, eliminar malos olores y prolongar su vida útil.
El secreto de este truco está en las propiedades de ambos ingredientes. La sal actúa como un abrasivo suave y contribuye a eliminar residuos y microorganismos, mientras que el vinagre blanco, gracias a su acidez, ayuda a desengrasar, combatir el sarro y reducir la presencia de bacterias.
¿Por qué hay que limpiar la escoba?
Aunque suele pasar desapercibida, la escoba acumula polvo, restos orgánicos, humedad y partículas microscópicas cada vez que se utiliza. Con el tiempo, sus cerdas pueden convertirse en un ambiente propicio para la proliferación de bacterias y hongos.
Si no se limpia de manera periódica, en lugar de retirar la suciedad puede terminar distribuyéndola por distintas áreas de la casa. Además, las cerdas pierden firmeza, se apelmazan y disminuye su capacidad para barrer correctamente.
Cómo preparar la mezcla de sal y vinagre
Para preparar este truco casero solo se necesitan ingredientes que por lo general hay en cualquier hogar:
- 1 litro de agua caliente.
- 1 taza de vinagre blanco.
- 2 cucharadas de sal gruesa.
Esta preparación ayuda a desinfectar la escoba, neutralizar olores y remover la suciedad acumulada entre las cerdas.
Además, resulta útil para mantener más limpias superficies donde suele acumularse humedad, como las juntas de los azulejos o las rejillas del baño y la cocina.
Procedimiento:
- Retirar los cabellos y residuos atrapados entre las cerdas con ayuda de un peine o cepillo de púas metálicas.
- Llenar un balde con agua caliente.
- Agregar el vinagre blanco y la sal gruesa.
- Introducir la escoba y dejarla reposar durante algunos minutos para aflojar la suciedad adherida.
- Enjuagar con agua limpia.
- Dejar secar completamente al sol antes de volver a utilizarla.
Quienes deseen aportar un aroma más agradable pueden incorporar unas cucharadas de jugo de limón a la mezcla. Además de perfumar, este ingrediente también posee propiedades antibacterianas.
¿Cada cuánto se limpia la escoba?
La frecuencia dependerá del uso que tenga la escoba:
- En hogares de uso habitual, una limpieza al mes suele ser suficiente.
- Si hay mascotas, patios o mucho tránsito, puede repetirse cada 15 días.
- En comercios o espacios con uso intensivo, se recomienda realizarla una vez por semana.
Se sugiere dejarla secar por completo antes de guardarla y evitar apoyarla directamente sobre las cerdas, ya que pueden deformarse con el tiempo.
Mantener la escoba en buen estado no solo mejora la limpieza del hogar, sino que también ayuda a reducir la acumulación de suciedad y humedad, factores que favorecen la aparición de insectos y otros problemas de higiene dentro de la vivienda.