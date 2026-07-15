Tirar bicarbonato al inodoro una vez por semana: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos

Tirar bicarbonato al inodoro una vez por semana se ha convertido en uno de los trucos de limpieza más populares y efectivos del hogar. Este remedio natural con bicarbonato de sodio ayuda a mantener el baño fresco, limpio y libre de olores sin necesidad de productos químicos agresivos.

Expertos en mantenimiento del hogar, plomería y limpieza profesional recomiendan este hábito sencillo para cuidar el inodoro, prevenir acumulación de suciedad y mejorar la higiene diaria. Los especialistas detallaron también para qué sirve realmente echar bicarbonato en el inodoro, cómo aplicarlo correctamente y las razones por las que especialistas en limpieza lo avalan como parte de la rutina semanal.

Tirar bicarbonato al inodoro una vez por semana: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos Shutterstock

Beneficios de tirar bicarbonato al inodoro semanalmente

El bicarbonato de sodio actúa como un potente desodorizante natural y limpiador suave. Al echarlo en la taza o el tanque del inodoro, neutraliza ácidos, equilibra el pH del agua y absorbe olores desagradables causados por bacterias y depósitos orgánicos.

Además, su textura ligeramente abrasiva ayuda a desprender manchas, hongos y residuos sin dañar las superficies . Según The Spruce y Family Handyman, este método previene la formación de sarro y acumulación mineral, especialmente en zonas con agua dura, manteniendo el sistema del inodoro en mejores condiciones a largo plazo.

¿Por qué los expertos recomiendan este truco de limpieza?

Plomeros y especialistas en mantenimiento del hogar, como los citados en Family Handyman y Dalmatian Plumbing, destacan varias ventajas:

Control de olores al neutralizar el pH y absorber malos olores.

Prevención de manchas y hongos gracias a su acción abrasiva suave.

Ahorro económico y ecológico, reduciendo el uso de limpiadores comerciales.

Seguridad para tuberías, tanques y sistemas sépticos.

Estos profesionales lo recomiendan porque ofrece resultados visibles con un producto económico, accesible y no tóxico, ideal para rutinas de limpieza sostenible.

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Paso a paso, cómo usar bicarbonato en el inodoro correctamente

La aplicación es muy simple y solo toma unos minutos:

Echa ½ taza a 1 taza de bicarbonato directamente en la taza del inodoro o en el tanque. Deja actuar entre 15 y 30 minutos (o toda la noche en el tanque para mayor efecto). Frota con el cepillo de inodoro y tira de la cadena. Repite una vez por semana como mantenimiento preventivo.

Para una limpieza más profunda, algunos expertos sugieren combinarlo ocasionalmente con vinagre, creando una reacción efervescente que levanta la suciedad. Este truco de limpieza es seguro para fosas sépticas porque no mata las bacterias buenas del sistema.

Consejos adicionales para maximizar resultados

Combina este hábito con buena ventilación del baño y una limpieza profunda mensual. Si vives en zona de agua dura, aumenta la frecuencia a dos veces por semana.

Recuerda que el bicarbonato no sustituye una desinfección fuerte en casos de suciedad extrema, pero es excelente para el mantenimiento diario o semanal.