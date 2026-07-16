El vinagre blanco es uno de los productos más utilizados en el hogar debido a su versatilidad y bajo coste. Aunque normalmente se utiliza para cocinar, cada vez más personas lo añaden a sus rutinas de limpieza gracias a sus propiedades y a los múltiples usos que puede tener en casa.

Uno de los consejos que se popularizó consiste en rociarlo alrededor de la base del inodoro, una práctica que, según los especialistas en limpieza, puede ayudar a mantener esta zona más limpia y reducir la aparición de malos olores.

¿Por qué se recomienda rociar vinagre alrededor del inodoro y cuáles son sus beneficios?

El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto que ayuda a aflojar los residuos de suciedad y neutralizar algunos olores, por lo que muchas personas lo utilizan como complemento a la limpieza regular del baño.

Según los especialistas en limpieza del hogar, este sencillo truco puede ofrecer varias ventajas:

Ayuda a reducir los malos olores que se forman alrededor del inodoro.

Ayuda a prevenir la acumulación de manchas causadas por la humedad.

Facilita la limpieza en una de las zonas donde la suciedad puede concentrarse más.

Complementa la higiene del baño entre una limpieza profunda y la siguiente.

Cómo aplicar correctamente el vinagre para limpiar la base del inodoro

El procedimiento es sencillo y no requiere productos adicionales. Antes de empezar, se recomienda eliminar cualquier suciedad visible de la superficie.

El vinagre blanco es uno de los productos caseros más utilizados para limpiar y desinfectar el baño. ChatGPT

Luego, simplemente rocía vinagre blanco alrededor de la base del inodoro y déjalo actuar durante 10 a 15 minutos.

Después de eso, puedes usar un paño húmedo o un cepillo suave para eliminar los residuos y terminar la limpieza como siempre.

El error que debes evitar al usar este truco de limpieza del hogar

Aunque el vinagre es un ingrediente muy utilizado para la limpieza doméstica, los especialistas nos recuerdan que nunca debe mezclarse con lejía (cloro) ni con otros productos químicos.

Esta combinación puede generar gases peligrosos para la salud, por lo que lo más recomendable es usar cada producto por separado y mantener la zona bien ventilada.

Por qué este truco del vinagre se hizo tan popular en los hogares

Más allá de ser económico y fácil de conseguir, el vinagre blanco se convirtió en una alternativa práctica para quienes buscan mantener el baño en mejor estado sin recurrir a productos específicos para cada superficie.

Aunque no sustituye una desinfección profunda, puede ser un buen complemento para la limpieza diaria y ayudar a mantener el inodoro libre de olores y suciedad superficial.