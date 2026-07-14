Hervir café usado con cáscaras de naranja por qué lo recomiendan y para qué sirve.

Al hervir el café usado junto con las cáscaras de naranja en agua, transformas los ingredientes sólidos en una infusión concentrada cargada de ácidos cítricos, aceites esenciales (limoneno) y compuestos nitrogenados solubles.

Esta decocción líquida es sumamente práctica y tiene cuatro usos principales en el hogar.

Aromatizante ambiental de choque: efecto “sauna limpia”

El propio acto de hervir la mezcla funciona como un desodorizante activo para toda la casa. El vapor que se eleva arrastra las moléculas de olor a café y los aceites cítricos volátiles.

Cómo usarlo

Pon a hervir la mezcla a fuego lento sin tapa durante 15 o 20 minutos. El vapor neutralizará rápidamente los olores fuertes de la cocina (como pescado frito, coliflor o frituras) y humedecerá el ambiente con un aroma cálido y acogedor.

Limpiador líquido desengrasante y abrillantador

Al colar el líquido resultante, obtienes un excelente limpiador multiusos para superficies oscuras o de madera. El café aporta un toque ligeramente ácido y desinfectante, mientras que el aceite de la naranja disuelve la grasa.

Cómo usarlo

Deja enfriar el líquido, cuélalo muy bien con un filtro de café o tela fina (para que no queden residuos que tapen la boquilla) y ponlo en un atomizador.

Es ideal para limpiar encimeras, azulejos de la cocina, y para dar brillo y revivir el tono de muebles de madera oscura.

Evita usarlo en superficies de mármol o piedra caliza muy clara debido a la acidez del cítrico y el tono oscuro del café.

Es ideal para limpiar encimeras, azulejos de la cocina, y para dar brillo y revivir el tono de muebles de madera oscura. Freepik

Repelente líquido para insectos y plagas del jardín

Si tienes problemas de pulgones, hormigas o ácaros en tus plantas, este concentrado hervido es un pesticida orgánico excelente y suave.

Cómo usarlo

Deja enfriar el líquido colado y dilúyelo en agua (una parte de infusión por una parte de agua limpia).

Pulveriza las hojas (especialmente por el envés) y el tallo de las plantas afectadas durante el atardecer para evitar que el sol queme las hojas húmedas. El limoneno de la naranja actúa como un insecticida natural por contacto, y el aroma del café disuade a futuras plagas.

Como desatascador y desodorizante de tuberías

Si viertes la mezcla cuando aún está bien caliente por el desagüe de la cocina o del baño, ayudarás a mantener las cañerías libres de malos olores y acumulación de grasa ligera.

Cómo usarlo

Cuela la mezcla hirviendo para separar los posos de café (no queremos tirar exceso de sólidos por la tubería para evitar atascos mecánicos). Vierte el líquido hirviendo directamente por el sumidero. El agua caliente junto con el poder desengrasante de la naranja y el efecto desodorizante del café limpiará las paredes internas de la cañería.