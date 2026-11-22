Trenes Argentinos lanzó oficialmente la venta de pasajes de larga distancia para la temporada de verano

Trenes Argentinos lanzó oficialmente la venta de pasajes de larga distancia para la temporada de verano, con tarifas fijadas en $40.500 para la clase Primera y $48.600 para Pullman en el ramal a Mar del Plata (que contará con tres frecuencias diarias y un refuerzo los fines de semana), además de habilitar los servicios hacia Junín.

Los boletos ya se encuentran disponibles tanto a través de la página web oficial como en las boleterías presenciales de las estaciones de Retiro, Constitución y Once.

La principal novedad comercial de esta edición radica en la posibilidad de financiar las compras realizadas por internet en 3 y 6 cuotas fijas sin interés mediante Mercado Pago, una alternativa que facilita la planificación de los traslados familiares hacia la Costa Atlántica durante los meses de mayor demanda.

Cuánto salen los pasajes a Mar del Plata y cómo funciona el pago en cuotas

De acuerdo con el cuadro tarifario oficial difundido por el Ministerio de Economía y Trenes Argentinos, el valor del boleto entre Plaza Constitución y Mar del Plata para toda la temporada estival quedó fijado en dos categorías:

Clase Primera: $40.500 por tramo.

Clase Pullman: $48.600 por tramo.

Quienes adquieran sus tickets a través de la plataforma web oficial pueden acceder a la financiación sin interés según el monto total de la operación: para compras de entre $60.000 y $120.000 se habilitan 3 cuotas fijas sin interés, mientras que a partir de los $120.000 el pago puede efectuarse en 6 cuotas sin interés.

En cambio, en las boleterías presenciales la compra continúa realizándose únicamente en efectivo o en un solo pago.

Quienes adquieran sus tickets a través de la plataforma web oficial pueden acceder a la financiación sin interés según el monto total de la operación. Fuente: Trenes Argentinos

Todos los horarios y frecuencias del tren a Mar del Plata

Entre el 14 de diciembre y el 4 de abril, el servicio contará con tres trenes diarios por sentido , combinando formaciones que se detienen en todas las estaciones intermedias y otras con paradas en Coronel Brandsen, Chascomús, Castelli, Dolores, Maipú y Coronel Vidal:

Salidas desde Constitución (de lunes a viernes): a las 6:07 (parando en todas las intermedias), 11:21 y 17:11 (con seis paradas intermedias).

Salidas desde Constitución (sábados): a las 6:10 (todas las intermedias), 11:29 y 17:09 (seis paradas intermedias).

Salidas desde Constitución (domingos y feriados): a las 6:12 (todas las intermedias), 11:41 y 16:23 (seis paradas intermedias).

Regresos desde Mar del Plata: de lunes a viernes parten a la 1:09, 13:06 (todas las intermedias) y 16:10; los sábados a la 1:16, 13:10 (todas las intermedias) y 16:13; y los domingos y feriados a la 1:11, 13:19 (todas las intermedias) y 15:15.

Adicionalmente, se sumará un refuerzo directo de fin de semana que partirá desde Constitución los viernes a las 14:23 y regresará desde Mar del Plata los domingos a las 23:16.

Habilitación de trenes para viajar en tren a Junín

En paralelo al ramal marplatense, Trenes Argentinos abrió la venta para el servicio diario entre Retiro y Junín para el mismo período estival (hasta el 4 de abril de 2027). La formación parte todos los días desde Retiro a las 18:15 y retorna desde Junín a la 1:10 de lunes a sábados, y a la 1:31 los domingos y feriados.

A diferencia del servicio a la Costa Atlántica, el pasaje a Junín cuenta con dos bandas tarifarias según el día elegido para viajar (con valores que parten desde $12.800 en Primera y $15.400 en Pullman en la primera franja, y desde $15.400 y $18.400 en la segunda) y realiza paradas en 13 estaciones intermedias: José C. Paz, Pilar, Manzanares, Dr. Cabred, Cortínez, Mercedes P, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Cucha Cucha, Chacabuco y O’Higgins, sumando la estación Sáenz Peña en su itinerario de regreso.