Se aproxima el diluvio histórico con 48 horas de tormentas con fuertes lluvias y ráfagas de viento.

Argentina empezó la semana con una ola polar que trajo temperaturas bajo cero en diferentes provincias. Las condiciones meteorológicas se profundizarán con la llegada de una fuerte tormenta con granizo.

Según la alerta roja del Servicio Meteorológico Nacional, habrán lluvias constantes por tres días, que estarán acompañadas por ráfagas de viento.

Llega un diluvio histórico con nevadas y fuertes tormentas

El SMN publicó en su informe oficial del clima que un fuerte temporal ingresó durante la madrugada del viernes a la provincia de Río Negro.

Las lluvias permanecerán durante toda la jornada y se extenderán hasta la tarde noche del sábado 11 de julio.

Un fuerte temporal ingresó durante la madrugada del viernes a la provincia de Río Negro. Generado con IA.

Mientras que el clima se mantendrá en una mínima de 6° y una máxima de hasta 11°.

Además, otras regiones estarán afectadas como Chubut, que se verá envuelta bajo un sistema de tormentas desde la madrugada del viernes hasta la noche del sábado .

Las lluvias serán constantes y podrían generarse fuertes ráfagas de viento en la región sur.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

Durante los siguientes días las condiciones climáticas se mantendrán con temperaturas frescas con mínimas de 7° y máximas de 18° en la jornada de este viernes.

El pronóstico extendido del clima señala que desde el viernes el cielo se mantendrá despejado y sin probabilidades de precipitaciones.