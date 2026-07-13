Tras años de abandono, esta provincia volverá a tener un tren que será clave para la producción y el turismo de la región. Foto (IA)

El ramal ferroviario Jaramillo–Fitz Roy, ubicado en la provincia de Santa Cruz, se encuentra actualmente en proceso de recuperación tras un prolongado periodo de abandono y falta de servicio.

La propuesta, promovida por el Gobierno Provincial, tiene como objetivo reconectar localidades del interior patagónico y establecer al tren como un eje central de desarrollo productivo y turístico en la región.

La iniciativa no se limita a ser una mera obra de infraestructura. Se orienta a reconstruir una parte esencial de la historia santacruceña y a proyectar el ferrocarril como herramienta de integración territorial en una provincia caracterizada por sus vastas distancias internas.

Tras años de abandono, esta provincia volverá a tener un tren que será clave para la producción y el turismo de la región. Foto (Archivo)

La importancia estratégica de reactivar el tren en Santa Cruz

El recorrido Jaramillo–Fitz Roy se sitúa en una zona con alto potencial minero, ganadero y turístico en la Patagonia austral.

La reactivación del ferrocarril permitiría:

Reducir costos de flete para la producción local.

Mejorar la conectividad de localidades con escasa infraestructura vial alternativa.

Habilitar un corredor turístico en una región que atrae visitantes de todo el mundo.

Durante años, el abandono de la red ferroviaria obligó a depender casi exclusivamente del transporte vial, lo que implica elevados costos logísticos para los productores y las comunidades alejadas.

En este sentido, el gobernador Claudio Vidal lleva adelante una agenda enfocada en recuperar infraestructura estratégica como motor de crecimiento económico, en un contexto donde Santa Cruz busca diversificar su matriz productiva más allá del petróleo.

Colaboración entre Gobierno y La Fraternidad para el ramal Jaramillo–Fitz Roy

El proceso se hizo público cuando la ministra de Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, recibió al secretario general de La Fraternidad, Walter Tajes, en un encuentro para articular la participación del sector ferroviario en la recuperación del ramal.

La articulación con La Fraternidad, el gremio que agrupa a los maquinistas de trenes en Argentina, es un paso necesario antes de cualquier licitación o inicio de obra formal, ya que sin acuerdo laboral, no hay servicio ferroviario posible.