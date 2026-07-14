La Cruz de San Andrés es una de las señales de tránsito más importantes para la seguridad vial, aunque muchas personas desconocen su verdadero significado.

Se encuentra en los cruces ferroviarios sin barreras y su presencia advierte a los conductores que deben extremar las precauciones antes de atravesar las vías del tren.

¿Qué significa la señal con una Cruz de San Andrés?

La Cruz de San Andrés es una señal preventiva con forma de “X” que indica la proximidad de un paso a nivel, es decir, un cruce entre una vía férrea y una calle o ruta.

Su función es alertar a los conductores de que se aproximan a un lugar donde circulan trenes, por lo que deben reducir la velocidad y prestar máxima atención.

En muchos casos, está instalada en cruces que no cuentan con barreras automáticas ni personal ferroviario, por lo que la responsabilidad de verificar si es seguro cruzar recae sobre el conductor.

Además de la Cruz de San Andrés, es habitual encontrar señales complementarias que anuncian la distancia hasta el paso ferroviario o indican la cantidad de vías que atraviesan el lugar.

Qué significa la Cruz de San Andrés y cuándo hay que detenerse ante esta señal de tránsito.

¿Cuándo hay que detenerse ante esta señal tránsito?

La presencia de la Cruz de San Andrés no obliga a detenerse siempre, pero sí exige disminuir la velocidad y comprobar que no se aproxima ningún tren antes de cruzar.

El conductor debe detener completamente el vehículo cuando:

Se aproxima un tren, aunque todavía esté a cierta distancia.

Las luces de advertencia están encendidas o suena la alarma del paso a nivel.

Las barreras están bajas o comenzando a descender.

Un agente de tránsito o personal ferroviario ordena detener la marcha.

La visibilidad es reducida y no es posible comprobar si las vías están libres.

Solo cuando exista la certeza de que no viene ninguna formación ferroviaria se debe continuar la marcha, cruzando las vías sin detenerse sobre ellas.

¿Por qué es una de las señales de tránsito más importantes?

Los pasos a nivel representan uno de los puntos de mayor riesgo en la circulación, ya que un tren necesita una distancia muy larga para frenar y no puede desviarse de las vías para evitar un impacto.

Por ese motivo, la Cruz de San Andrés recuerda que el tren tiene prioridad de paso y que el conductor debe actuar con extrema precaución.

Para cruzar de manera segura se recomienda:

Reducir la velocidad al aproximarse al paso ferroviario.

Mirar hacia ambos lados antes de avanzar.

Escuchar si se aproxima una formación ferroviaria.

Nunca intentar ganarle el paso al tren.

No detenerse sobre las vías por ningún motivo.

Cruzar únicamente cuando exista espacio suficiente para liberar completamente el paso a nivel.

Respetar esta señal no solo ayuda a evitar multas, sino que puede prevenir accidentes graves y proteger la vida de todos los ocupantes del vehículo y de quienes circulan por la zona.