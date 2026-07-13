El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes 13 de julio una jornada de lluvias en gran parte de México, como consecuencia de la interacción entre circulaciones ciclónicas, canales de baja presión y el avance de la onda tropical número 18.

De acuerdo con el organismo, se esperan lluvias intensas en el sur de Sinaloa, el suroeste de Durango, el norte de Nayarit, la costa de Michoacán y el suroeste de Guerrero. Además, se prevén precipitaciones muy fuertes en Chihuahua, Coahuila, Jalisco y Colima, así como lluvias fuertes en Sonora, Estado de México, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. En el caso de San Luis Potosí, el pronóstico contempla intervalos de chubascos con acumulados de entre 5 y 25 milímetros, acompañados de actividad eléctrica.

Se aproxima el diluvio de mitad de julio: alertan por lluvias fuertes, vientos de más de 70 km/h y granizo en todas estas zonas gcuellar

El SMN también informó que la onda tropical número 18 será absorbida por una zona de baja presión localizada al sur de las costas de Guerrero, la cual mantiene condiciones favorables para evolucionar a un ciclón tropical durante el martes.

Reporte del SMN para este lunes 13 de julio

Respecto a las temperaturas, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en buena parte del territorio nacional. Se estiman valores máximos de 40 a 45 grados en entidades del noroeste y la región del Pacífico, mientras que en San Luis Potosí se esperan temperaturas de entre 30 y 35 grados.

Ante este panorama, las autoridades llaman a la población a:

Mantenerse informados a través de los avisos oficiales

Evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas durante las lluvias

Tomar precauciones ante posibles encharcamientos

Protegerse del calor con una adecuada hidratación y limitando la exposición prolongada al sol

¿Cómo estará el clima durante la semana?

Según el Pronóstico Extendido a 96 horas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en los días siguientes continuará el ambiente de caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste y norte del país.

Aunque la onda de calor concluirá este lunes en Jalisco, seguirá presente en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, donde se mantendrán temperaturas elevadas y condiciones propicias para el calor extremo.

Al mismo tiempo, las lluvias continuarán en diversas regiones del país, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales y extremar precauciones ante posibles inundaciones, deslaves y fuertes rachas de viento, que podrían llegar a más de 70 km/h.