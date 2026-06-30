La Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un ambicioso proyecto de renovación del Puente Ezequiel Demonty, comúnmente conocido como Puente Alsina, uno de los accesos más importantes que conectan el barrio de Nueva Pompeya con el partido bonaerense de Lanús.

La intervención contempla una modernización integral del histórico cruce, con trabajos de repavimentación, mejoras hidráulicas, nuevas veredas accesibles e iluminación LED.

Cómo será la megaobra en el Puente Alsina que unirá mejor Pompeya y Lanús

El plan de obras incluye una renovación completa tanto del puente como de su entorno inmediato. Entre las tareas previstas se encuentra la repavimentación de aproximadamente 1.200 metros cuadrados de calzada, con el objetivo de corregir deformaciones y mejorar las condiciones de circulación.

Además, se reconstruirán cerca de 1.300 metros cuadrados de losas y cunetas de hormigón, un material elegido por su mayor resistencia al intenso tránsito de vehículos particulares, colectivos y transporte de carga que circulan diariamente por este corredor.

Las mejoras también alcanzarán las veredas, que serán reacondicionadas con nuevos sectores de hormigón y baldosas podotáctiles para facilitar la movilidad de personas con discapacidad visual y garantizar una mayor accesibilidad.

Megaobra en el Puente Alsina: cómo será la renovación que mejorará la conexión entre Pompeya y Lanús.

Qué cambios tendrá el Puente Alsina: iluminación, drenaje y veredas accesibles

Uno de los principales ejes del proyecto será la modernización de la infraestructura urbana que rodea el puente. Para ello se renovará por completo el sistema de iluminación, con la instalación de nuevas columnas para peatones y un tendido eléctrico de aproximadamente 80 metros que permitirá mejorar la visibilidad durante la noche.

En paralelo, se ejecutarán obras para optimizar el drenaje pluvial y reducir la acumulación de agua durante las lluvias intensas, un problema recurrente en distintos sectores del área.

La intervención también contempla la pintura y recuperación de más de 5.000 metros cuadrados de superficies, incluyendo muros, rampas y escaleras, con el objetivo de mejorar tanto la seguridad como la estética del histórico cruce.

Obras en el sur de la Ciudad: el plan que incluye al Puente Alsina

La remodelación del Puente Alsina forma parte de un programa más amplio de recuperación de infraestructura en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires.

En los últimos meses ya se realizaron trabajos de renovación en el nodo de combinación ubicado en la intersección de las avenidas Perito Moreno y Sáenz, donde se mejoraron veredas, sistemas de desagüe e iluminación pública.

Asimismo, continúan las tareas de puesta en valor del Parque de la Ciudad, en Villa Soldati, donde se modernizó la iluminación exterior de la emblemática Torre Espacial.

Con estas intervenciones, la administración porteña busca renovar espacios estratégicos del sur de la capital, mejorar la conectividad con el conurbano bonaerense y brindar mayor seguridad tanto para quienes utilizan el transporte público como para quienes se desplazan en vehículos particulares o a pie.