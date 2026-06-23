El nuevo puente más importante de la región que romperá 6 récords mundiales.

Durante décadas, los expertos en ingeniería de grandes puentes consideraron la barrera de los 2.000 metros de vano central una frontera imposible, impuesta por la resistencia de los cables de acero, la estabilidad aerodinámica bajo viento intenso y la capacidad de los sistemas de anclaje. En 2028, esa barrera quedará rota.

El puente Zhangjinggao, actualmente en construcción sobre el curso bajo del río Yangtsé, en la provincia china de Jiangsu, tendrá un vano central de 2.300 metros, el mayor jamás proyectado en la historia de la ingeniería.

La obra establecerá seis récords mundiales de forma simultánea y transformará la movilidad de una región de millones de habitantes.

La construcción del puente más importante de China. IA - ChatGPT

Los seis récords mundiales que batirá el nuevo puente

El primero y más llamativo es el mayor vano principal de un puente colgante en toda la historia. Pero los otros cinco son igualmente inéditos:

La torre de suspensión más alta del mundo.

El cable principal de alta resistencia de mayor longitud.

La cimentación compuesta con anclaje al suelo más grande registrada.

La longitud continua más extensa de viga de acero en un único tramo.

El dispositivo telescópico de mayor desplazamiento.

Esa concentración de récords responde a las condiciones del emplazamiento. Las grandes profundidades del Yangtsé en ese tramo y el tráfico marino de buques de gran calado hacen inviable la colocación de apoyos intermedios, lo que obliga a diseños sin precedente en la ingeniería actual.

Cómo se construye una estructura única en la historia

Las cuatro torres de la megaestructura alcanzarán 350 metros de altura sobre el agua, el equivalente a un rascacielos de 125 pisos, y serán las más altas entre todos los puentes colgantes del mundo.

El 1 de diciembre de 2025, la coronación de la torre sur del canal sur completó la estructura principal de las cuatro torres tras más de 630 días de trabajo continuo y el uso de 34.000 toneladas métricas de acero, el equivalente a casi cinco veces el peso de la Torre Eiffel.

La precisión del montaje de cada segmento es de 3 milímetros en los tres ejes del espacio. Para lograrlo, el proyecto emplea un sistema estructural de tubo de acero relleno de concreto que se aplica por primera vez en este tipo de puente.

De esta manera, se reducirá el peso de las torres en un 50% y aumentará su capacidad de carga en un 30% respecto a los métodos convencionales.

Qué ciudades conectará y cuánto tiempo ahorrará

El puente une directamente Zhangjiagang, en Suzhou, con Jingjiang, en Taizhou, y Rugao, en Nantong, tres municipios de la provincia de Jiangsu que hasta ahora no contaban con conexión rodada directa en ese tramo del río. El trazado actual obliga a grandes rodeos por carretera o al uso de servicios de ferry.

Con la apertura prevista en 2028, el tiempo de desplazamiento entre Zhangjiagang y Rugao pasará de 80 a 20 minutos, con repercusiones directas sobre el transporte de mercancías entre las zonas portuarias de Nantong y los distritos industriales del interior de la provincia.

Las dimensiones completas de la nueva megaestructura

La longitud total del puente alcanzará los 7.900 metros, con secciones de acceso al norte y al sur y dos tramos de navegación diferenciados.

Los ocho carriles de circulación se distribuyen en dos sentidos con una velocidad de diseño de 100 kilómetros por hora.