El Puente de la Transformación ya fue concluido y permitirá disminuir significativamente los tiempos de traslado para habitantes y productores de la región, pasando de recorridos de hasta 50 minutos a trayectos de apenas minuto y medio, según informó el secretario de Infraestructura estatal, Manuel Contreras de los Santos.

La obra se construyó en un plazo de siete meses y beneficiará de manera directa a más de 1.7 millones de personas de la junta auxiliar de San Baltazar Tetela y de la comunidad de Los Ángeles Tetela, además de mejorar la conectividad en siete municipios del sur del estado.

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“Este proyecto representa justicia social para miles de familias que esperaron durante años una solución definitiva. Ahora podrán trasladarse de forma segura”, señaló el funcionario.

Obras del Puente de la Transformación en México

El puente cuenta con una extensión de 480 metros y un ancho de nueve metros, lo que permitirá el tránsito vehicular en ambos sentidos. Además, facilitará la comunicación entre los municipios:

Puebla

Huehuetlán el Grande

Tzicatlacoyan

San Juan Atzompa

Xochiltepec

Teopatlán

San Martín Totoltepec

Durante la presentación de la infraestructura se explicó que el proyecto inicialmente contemplaba una inversión de 292.6 millones de pesos, aunque el costo final ascendió a 353 millones debido a modificaciones enfocadas en reforzar la seguridad estructural.

Cambios en la obra pública del Puente de la Transformación

Entre los ajustes realizados en el Puente de la Transformación se incluyeron cambios en las pilas y columnas de soporte, cuya profundidad aumentó de nueve a 18 metros. Asimismo, las 28 pilas que sostienen la estructura alcanzan profundidades de entre 45 y 83 metros, siguiendo las recomendaciones técnicas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Contreras de los Santos detalló que estas adecuaciones se realizaron por las condiciones del terreno y permitirán garantizar la estabilidad y durabilidad del puente a largo plazo.

Finalmente, adelantó que en los próximos días el gobernador Alejandro Armenta dará a conocer la fecha oficial para la inauguración del Puente de la Transformación.