La convención oficial indica que las primeras computadoras modernas nacieron a mediados del siglo XX . El desarrollo de máquinas como la ENIAC en 1945 marcó el inicio de la era digital. Este hito histórico es aceptado de manera universal por la comunidad científica.

Sin embargo, un sorprendente hallazgo arqueológico cambió esta perspectiva de forma radical. Los investigadores descubrieron los restos de un dispositivo complejo fabricado hace más de 2000 años. El objeto demuestra que la tecnología de cálculo existía mucho antes de lo pensado.

¿Cuál es la computadora de la era griega?

El valioso artefacto fue encontrado por buzos en un antiguo naufragio romano cerca de Grecia. Las ruinas submarinas se ubicaban exactamente frente a la isla griega de Anticitera . El hallazgo ocurrió a principios del siglo XX durante una expedición de rescate.

Los arqueólogos rescataron un bloque de bronce carcomido por el agua y el tiempo. El objeto perteneció a la civilización de la Antigua Grecia durante el período helenístico. La pieza contenía una serie de engranajes intrincados con inscripciones minuciosas.

La "primera computadora" data de los antiguos griegos.

¿Para qué se usaba esta máquina de la Antigüedad?

Los científicos determinaron que el dispositivo servía para calcular y predecir movimientos de astros. El mecanismo podía proyectar la posición exacta del Sol, la Luna y cinco planetas conocidos. Los usuarios giraban una manivela manual para obtener los datos astronómicos.

El aparato también predecía los eclipses solares y lunares con una precisión asombrosa. Además, el sistema organizaba los calendarios de la época y marcaba la fecha de eventos deportivos. Entre estos certámenes figuraban los antiguos Juegos Olímpicos.

Los astrónomos griegos utilizaban esta herramienta para navegar en el mar y planificar siembras. La máquina permitía traducir teorías matemáticas complejas en un display mecánico sencillo. El usuario obtenía respuestas inmediatas sin realizar cálculos manuales.

¿Qué es exactamente el Mecanismo de Anticitera?

El Mecanismo de Anticitera es considerado la primera computadora analógica de la humanidad. El sistema utilizaba más de treinta engranajes de bronce de alta precisión montados en una caja de madera. Su diseño requirió un nivel de ingeniería que parecía imposible para su época.

Las tomografías de rayos X revelaron inscripciones secretas y ruedas dentadas ocultas en la estructura. Estos análisis permitieron a los tecnólogos reconstruir digitalmente el funcionamiento interno de la máquina. La complejidad de sus trenes de engranajes no se repetiría hasta la Edad Media.