Oportunidad para una nueva vida | El pueblito de 700 habitantes que busca personas para vivir rodeado de montañas y ofrece ayuda económica para instalarse Fuente: Archivo

En medio de los Alpes italianos, un pequeño pueblo lanzó una propuesta que despertó el interés de miles de personas que sueñan con cambiar de vida.

Con apenas 700 habitantes, esta localidad busca frenar la despoblación y ofrece importantes incentivos económicos para quienes decidan mudarse y rehabilitar viviendas que hoy permanecen vacías.

La iniciativa forma parte de un programa impulsado en el norte de Italia para recuperar pequeños pueblos históricos y atraer nuevos residentes.

Oportunidad para una nueva vida | El pueblito de 700 habitantes que busca personas para vivir rodeado de montañas y ofrece ayuda económica para instalarse Fuente: Archivo

Entre los beneficios, los interesados pueden acceder a ayudas que alcanzan los 80.000 euros para restaurar una propiedad y, en algunos casos, obtener financiación aún mayor para concretar la compra y las reformas.

Livo, el pueblo italiano que ofrece dinero para atraer nuevos habitantes

El pueblo se llama Livo y está ubicado en el Valle de Non, dentro de la región de Trentino-Alto Adigio, una de las zonas más pintorescas del norte de Italia.

Situado a 740 metros sobre el nivel del mar, el lugar está rodeado de montañas, bosques y extensos cultivos de manzanas, ofreciendo un entorno muy diferente al ritmo de las grandes ciudades.

Durante los últimos años, como ocurrió con muchas localidades rurales italianas, Livo sufrió una marcada pérdida de población . Para revertir esa situación, las autoridades decidieron impulsar un programa que incentive la llegada de nuevos vecinos y permita recuperar viviendas abandonadas.

Cuánto dinero ofrece el programa

El plan contempla ayudas económicas para quienes adquieran inmuebles que necesiten ser restaurados .

Oportunidad para una nueva vida | El pueblito de 700 habitantes que busca personas para vivir rodeado de montañas y ofrece ayuda económica para instalarse Fuente: Archivo

Entre los principales beneficios se encuentran:

Hasta 80.000 euros destinados a trabajos de restauración y rehabilitación.

Ayudas para la compra de la vivienda.

Financiamiento que puede alcanzar los 100.000 euros, sumando adquisición y obras de remodelación.

El objetivo es que las casas vuelvan a estar habitadas y que el centro histórico del pueblo recupere parte de la actividad perdida con el paso de los años.

Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio

Las personas que resulten beneficiadas deberán cumplir con una serie de condiciones establecidas por las autoridades locales.

Entre ellas se destacan:

Utilizar la vivienda como residencia principal o destinarla al alquiler con un precio accesible.

Mantener ese uso durante un período mínimo de 10 años .

Completar las obras de restauración comprometidas en el proyecto presentado.

Estas condiciones buscan garantizar que las propiedades recuperadas vuelvan a formar parte de la vida cotidiana del pueblo y contribuyan a impulsar el desarrollo económico y productivo de la región alpina.