Locura por el oro: un pueblo sortea pepitas de 18 quilates entre los que lo visitan (Imagen ilustrativa hecha con IA).

Encontrar oro de 18 quilates ya no es solo una ilusión para quienes recorren destinos mineros. Un pequeño pueblo de San Luis lanzó un sorteo destinado a quienes lo visiten durante el receso invernal, con la intención de combinar turismo, historia y una experiencia diferente para los viajeros.

La iniciativa tiene como escenario a La Carolina, una localidad serrana situada a unos 82 kilómetros al noreste de la capital provincial. A más de 1600 metros sobre el nivel del mar, este destino conserva intacta su identidad minera y aprovecha ese legado para impulsar una propuesta que despertó la curiosidad de visitantes de todo el país.

Cómo participar del sorteo de pepitas de oro en La Carolina

La historia del pueblo está estrechamente vinculada a la explotación minera desde finales del siglo XVIII, cuando el descubrimiento de importantes vetas convirtió a la zona en un centro de actividad. De acuerdo con la Agencia de Noticias de San Luis, las pepitas que forman parte del sorteo fueron obtenidas por pirquineros locales mediante técnicas artesanales que todavía representan una parte fundamental de la tradición del lugar.

Es una iniciativa que busca destacar el patrimonio histórico del pueblo y reforzar su atractivo (Fuente: Turismo Nación).

Para participar no es necesario realizar una inscripción especial. Los visitantes únicamente deben conservar el comprobante del estacionamiento del Pueblo Peatonal, ya que ese ticket funciona como el cupón para ingresar al sorteo diario. Además, quienes recorran la localidad durante varios días podrán reunir más comprobantes y aumentar sus posibilidades de obtener el premio.

Un destino que combina historia, naturaleza y turismo

Además del atractivo del sorteo, La Carolina ofrece múltiples actividades relacionadas con su pasado minero. Sus calles de piedra, las casas de adobe y los antiguos túneles permiten conocer cómo fue la época de mayor esplendor de la extracción de oro, mientras que el entorno serrano completa una experiencia muy valorada por quienes buscan una escapada diferente.

Los sorteos se desarrollan durante diez jornadas consecutivas y se transmiten en vivo desde la oficina de Informes Turísticos de la localidad. En cada edición participan únicamente los tickets emitidos ese mismo día y el ganador debe presentar el comprobante correspondiente para retirar la pepita de oro, una iniciativa que busca destacar el patrimonio histórico del pueblo y reforzar su atractivo como uno de los destinos turísticos más singulares de San Luis.