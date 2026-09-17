En el norte argentino existe un destino que cautiva a viajeros de todo el mundo por su ubicación única entre montañas y enormes barrancas.

Se trata de Iruya, un pequeño pueblo de la provincia de Salta que se encuentra a 2.700 metros sobre el nivel del mar y que parece suspendido sobre las laderas de los Andes.

Sus calles estrechas y con pronunciadas pendientes forman parte de una postal difícil de encontrar en otro lugar del país.

En este contexto, el pueblo conserva gran parte de su arquitectura tradicional y mantiene un vínculo estrecho con la cultura andina.

A pesar de estar ubicado dentro de Salta, el acceso principal a Iruya se realiza desde la provincia de Jujuy, a través de un camino de montaña que atraviesa paisajes impactantes, quebradas y zonas de gran altura.

El pueblo argentino que parece colgado de una montaña: está a 2.700 metros de altura, sus calles tienen pendientes pronunciadas y parece estar asilado en el medio de los Andes. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Por qué Iruya es uno de los pueblos más impresionantes de Argentina

Considerado uno de los destinos más pintorescos del norte argentino, Iruya atrae a turistas que buscan naturaleza, historia y tranquilidad.

Entre sus principales atractivos se destacan:

Las calles empedradas y en pendiente , que recorren toda la localidad.

La iglesia Nuestra Señora del Rosario y San Roque , uno de los edificios más emblemáticos.

Los miradores naturales , desde donde se observan las montañas y barrancas que rodean el pueblo.

Las caminatas hacia San Isidro , una pequeña comunidad ubicada a pocos kilómetros, accesible por senderos de montaña.

Las celebraciones religiosas y culturales, que conservan tradiciones centenarias de la región.

Si bien su entorno parece aislado, el pueblo cuenta con servicios turísticos, hospedajes y propuestas gastronómicas que permiten disfrutar de una experiencia auténtica en pleno corazón andino.

Cómo llegar a Iruya y cuál es la mejor época para visitarlo

Llegar a Iruya forma parte de la experiencia . Desde la ciudad de Humahuaca, en Jujuy, los visitantes deben recorrer un camino sinuoso de montaña que supera los 4.000 metros de altura en algunos tramos antes de descender hasta el pueblo.

La mejor época para visitar el destino suele ser entre abril y noviembre, cuando las lluvias son menos frecuentes y las rutas presentan mejores condiciones de circulación.

Debido a la altura, quienes llegan desde zonas bajas pueden experimentar los efectos del apunamiento.

Por eso, se recomienda mantenerse hidratado, evitar esfuerzos físicos intensos durante las primeras horas y realizar una adaptación progresiva.

Con sus paisajes impactantes, sus construcciones enclavadas en la montaña y su fuerte identidad cultural, Iruya se consolida como uno de los pueblos más sorprendentes y fotografiados de la Argentina.