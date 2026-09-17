En esta noticia Un técnico en aire acondicionado enseña cómo arreglar el aparato para que largue aire frío antes de llamar a un profesional

Wudos World, canal especializado en arreglos de electrodomésticos hogareños con más de 65 mil suscriptores en YouTube, compartió un video que se viralizó en las últimas horas por la inminente llegada de la primavera en Argentina y, en consecuencia, la llegada del calor.

En este sentido, muchas familias volverán a prender el aire acondicionado luego de meses de clima inestable y frío.

Para este momento el técnico en aire acondicionado enseña cómo arreglar el aparato para que enfríe como el primer día de compra y evitar llamar a un profesional por un problema menor.

“Mucha gente busca ‘mi aire acondicionado echa aire pero no enfría’. La mayoría de las veces no es falta de gas, es simplemente suciedad acumulada en el aleteado de aluminio o una unidad exterior taponada”, manifestaron desde el canal.

Luego añadieron: “Un sistema sucio obliga al compresor a trabajar forzado, aumentando el consumo de corriente reactiva y acortando la vida útil del aparato”.

Un técnico en aire acondicionado enseña cómo arreglar el aparato para que largue aire frío antes de llamar a un profesional. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Un técnico en aire acondicionado enseña cómo arreglar el aparato para que largue aire frío antes de llamar a un profesional

“Si tu aire no enfría como antes o el recibo de la luz llega más alto de lo normal no es el calor”, introdujo y luego señaló: “Un aire sucio no hace respirar porquerías, sino que obliga al compresor a trabajar un 30% más rápido ”.

Entonces, la solución es realizar una puesta a punto desde los filtros hasta la turbina en sencillos pasos.

Levantar la tapa, sacar los filtros para arriba y limpiarlo con agua tibia y jabón neutro (no utilizar agua caliente) Sacar la carcasa sacando los tornillos del frente y limpiar el aleteado con un pincel para sacar el polvo pegado. Con todo el exterior afuera se debe pasar un pincel y todo el polvo o moho que pueda estar acumulado y que puede generar malos olores. Limpiar la turbina del aire acondicionado. Esto generará la recuperación de la ventilación.

Tomando estos recaudos, el aire acondicionado estará óptimo para funcionar de la mejor manera. No obstante, si continúa con problemas para enfriar se deberá tomar en cuenta que puede necesitar la asistencia de un técnico especialista en reparaciones.

Sin embargo, conviene agotar esta instancia de limpieza antes de gastar dinero.