Terminar de comer, levantarse y volver a colocar la silla junto a la mesa parece un gesto tan pequeño que difícilmente podría decir algo sobre la personalidad de alguien. Sin embargo, cuando se convierte en un hábito repetido, la psicología permite relacionarlo con determinados patrones de comportamiento.

No se trata de una prueba para determinar cómo es una persona ni de una forma de diagnosticar su personalidad. Pero este tipo de acciones cotidianas pueden ser compatibles con rasgos vinculados al orden, la responsabilidad y la consideración por los demás.

Qué dice la psicología sobre este hábito

Uno de los rasgos estudiados por la psicología de la personalidad es la responsabilidad o conscientiousness, que incluye tendencias como el orden, la autodisciplina, la atención a las obligaciones y el cumplimiento de tareas.

Una persona que, cada vez que se levanta, vuelve a colocar la silla en su sitio podría estar siguiendo justamente ese patrón: no dar por terminada una acción hasta dejar nuevamente ordenado el espacio que utilizó.

Un gesto que también puede mostrar consideración

Otra posible explicación está relacionada con las conductas prosociales, es decir, aquellas acciones voluntarias que buscan facilitar o beneficiar de alguna manera a otras personas.

Empujar una silla tiene un costo prácticamente inexistente, pero puede evitar que quede en medio de un pasillo, desordenar un comedor o hacer que otra persona tenga que acomodarla después. Cuando alguien lo hace incluso sin que nadie lo observe o se lo pida, puede estar mostrando atención a la manera en que sus acciones afectan a un espacio compartido.

La educación también tiene un papel importante

Sin embargo, la personalidad no es la única explicación posible. Alguien puede acomodar siempre la silla porque se lo enseñaron desde pequeño, por una norma aprendida en su casa, en la escuela o en el trabajo, o simplemente porque le incomoda ver algo fuera de lugar.

Por eso, olvidarse de empujar una silla tampoco significa automáticamente que una persona sea egoísta, desordenada o poco empática. Un gesto aislado no alcanza para definir la personalidad de nadie.

Lo importante es la repetición

Lo que puede resultar más interesante desde la psicología es la aparición de un patrón que se repite en diferentes situaciones. Si una persona también suele guardar lo que utiliza, limpiar lo que ensucia, ordenar espacios comunes o facilitar el paso de otras personas, el conjunto de esos comportamientos puede ser más compatible con rasgos de orden y consideración social.

En ese caso, el movimiento de la silla sería apenas una pequeña muestra de un comportamiento mucho más amplio, y no una señal definitiva sobre la personalidad.