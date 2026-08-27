Cómo quitar la acidez de la salsa de tomate sin azúcar.

La salsa de tomate es un clásico de la cocina y aparece en preparaciones tan variadas como pizzas, pastas, guisos y otras comidas caseras.

Sin embargo, conseguir el equilibrio justo de sabores puede ser un desafío cuando el tomate resulta demasiado ácido.

Pero para ese problema, existe un sencillo truco que puede ayudar a suavizar ese sabor: incorporar una pequeña cantidad de miel durante la cocción.

Este ingrediente aporta un toque dulce que permite compensar la acidez natural del tomate y, además, puede contribuir a darle una textura más agradable.

Por qué agregar miel a la salsa de tomate

La acidez puede ser más evidente cuando se utilizan tomates poco maduros o productos en conserva.

En esos casos, una pequeña cantidad de miel puede ayudar a lograr un perfil de sabor más equilibrado.

Entre los efectos que puede aportar este ingrediente se encuentran:

Contrarrestar el sabor ácido característico del tomate.

Incorporar un dulzor leve, sin necesidad de añadir azúcar en grandes cantidades.

Aportar brillo y una textura más agradable a la preparación.

Ayudar a destacar los sabores de los demás ingredientes de la salsa.

Para probar este método, se puede incorporar una cucharada de miel por cada litro de salsa cuando la preparación ya esté caliente y la acidez resulte evidente.

Lo recomendable es agregarla de manera gradual y probar antes de sumar más, para evitar que el resultado quede demasiado dulce.

Por qué agregar miel a la salsa de tomate.

Receta de la clásica salsa boloñesa para acompañar pastas

Para quienes buscan una preparación más completa, la salsa boloñesa es una de las alternativas más tradicionales para acompañar pastas.

Originaria de la región italiana de Emilia-Romaña, se caracteriza por combinar carne, tomate y vegetales en una preparación de cocción prolongada.

El resultado es una salsa espesa, aromática y con un sabor intenso, que además de utilizarse con pastas puede servir para preparar rellenos y otras comidas.

Ingredientes para 4 porciones

500 gramos de carne picada

800 gramos de tomate triturado o dos latas de tomate en conserva

2 zanahorias

2 cebollas

2 dientes de ajo

350 mililitros de vino tinto

Pimienta

Nuez moscada

Tomillo

Orégano

Romero

Sal, cantidad necesaria

Aceite, cantidad necesaria

Receta de la clásica salsa boloñesa para acompañar pastas.

Paso a paso para preparar la salsa boloñesa