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La salsa de tomate es un clásico de la cocina y aparece en preparaciones tan variadas como pizzas, pastas, guisos y otras comidas caseras.
Sin embargo, conseguir el equilibrio justo de sabores puede ser un desafío cuando el tomate resulta demasiado ácido.
Pero para ese problema, existe un sencillo truco que puede ayudar a suavizar ese sabor: incorporar una pequeña cantidad de miel durante la cocción.
Este ingrediente aporta un toque dulce que permite compensar la acidez natural del tomate y, además, puede contribuir a darle una textura más agradable.
Por qué agregar miel a la salsa de tomate
La acidez puede ser más evidente cuando se utilizan tomates poco maduros o productos en conserva.
En esos casos, una pequeña cantidad de miel puede ayudar a lograr un perfil de sabor más equilibrado.
Entre los efectos que puede aportar este ingrediente se encuentran:
- Contrarrestar el sabor ácido característico del tomate.
- Incorporar un dulzor leve, sin necesidad de añadir azúcar en grandes cantidades.
- Aportar brillo y una textura más agradable a la preparación.
- Ayudar a destacar los sabores de los demás ingredientes de la salsa.
Para probar este método, se puede incorporar una cucharada de miel por cada litro de salsa cuando la preparación ya esté caliente y la acidez resulte evidente.
Lo recomendable es agregarla de manera gradual y probar antes de sumar más, para evitar que el resultado quede demasiado dulce.
Receta de la clásica salsa boloñesa para acompañar pastas
Para quienes buscan una preparación más completa, la salsa boloñesa es una de las alternativas más tradicionales para acompañar pastas.
Originaria de la región italiana de Emilia-Romaña, se caracteriza por combinar carne, tomate y vegetales en una preparación de cocción prolongada.
El resultado es una salsa espesa, aromática y con un sabor intenso, que además de utilizarse con pastas puede servir para preparar rellenos y otras comidas.
Ingredientes para 4 porciones
- 500 gramos de carne picada
- 800 gramos de tomate triturado o dos latas de tomate en conserva
- 2 zanahorias
- 2 cebollas
- 2 dientes de ajo
- 350 mililitros de vino tinto
- Pimienta
- Nuez moscada
- Tomillo
- Orégano
- Romero
- Sal, cantidad necesaria
- Aceite, cantidad necesaria
Paso a paso para preparar la salsa boloñesa
- Preparar los vegetales: picar finamente las cebollas, las zanahorias y los dientes de ajo. También se puede rallar la zanahoria para obtener una textura más uniforme.
- Cocinar la base: colocar los vegetales en una sartén con un poco de aceite y saltearlos hasta que comiencen a ablandarse.
- Incorporar el tomate: sumar el tomate triturado o previamente cortado y continuar la cocción a fuego bajo.
- Dorar la carne: mientras tanto, calentar otra sartén con un poco de aceite y cocinar la carne a fuego fuerte. Condimentar con pimienta, nuez moscada, tomillo, orégano y romero.
- Agregar la sal: cuando la carne esté dorada, incorporar sal y continuar la cocción.
- Sumar el vino: añadir el vino tinto y dejar que el alcohol se evapore por completo antes de continuar.
- Unir las preparaciones: incorporar la carne a la sartén donde se encuentran los vegetales y el tomate.
- Cocinar todo junto: mezclar los ingredientes y dejar la preparación a fuego bajo durante unos minutos para que los sabores se integren.
- Servir: una vez que la salsa tenga la consistencia deseada, retirar del fuego y utilizar para acompañar pastas u otras preparaciones.