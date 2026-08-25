Qué significa dibujar un paraguas grande en un psicotécnico: para qué sirve este detalle en la prueba de la persona bajo la lluvia. Fuente: Shutterstock

En algunos psicotécnicos y evaluaciones psicológicas se puede pedir a la persona que realice un dibujo aparentemente sencillo: una persona bajo la lluvia. La prueba pertenece al grupo de las técnicas gráficas proyectivas y se ha utilizado en ámbitos laborales, clínicos, educativos y forenses.

Dentro del dibujo pueden aparecer la lluvia, nubes, ropa, botas y, especialmente, un paraguas. En los criterios tradicionales de interpretación de esta técnica, este último elemento se estudia como una posible representación de los recursos defensivos o de protección ante una situación adversa.

Por eso, una de las dudas habituales es qué significa dibujar un paraguas muy grande en un psicotécnico. Aunque existen criterios interpretativos asociados a su tamaño, no es correcto concluir cómo es una persona únicamente por este detalle: el profesional debe valorar el dibujo completo y el contexto de la evaluación.

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Qué significa dibujar un paraguas grande en el psicotécnico

En los manuales y materiales tradicionales sobre el test de la persona bajo la lluvia, la lluvia funciona como la situación ambiental desagradable o de tensión frente a la cual se encuentra la figura. El paraguas, por su parte, aparece entre los elementos estudiados como recurso de defensa.

Cuando el paraguas es muy grande en relación con la persona, algunos criterios clásicos de esta técnica lo vinculan con una protección o defensa excesiva. Es decir, no se observa simplemente si existe un paraguas, sino también su proporción respecto del resto del dibujo.

Esto es diferente de representar un paraguas que cubre de manera proporcionada a la figura. En interpretaciones tradicionales, una protección adecuada se ha relacionado con la capacidad de afrontar una situación adversa sin exponerse innecesariamente. Sin embargo, estas asociaciones deben entenderse como hipótesis interpretativas, no como diagnósticos automáticos.

Para qué sirve el paraguas en la prueba de la persona bajo la lluvia

El objetivo de la prueba no consiste en comprobar si una persona sabe dibujar bien. La técnica busca obtener información a partir de cómo el participante representa una figura humana enfrentada a unas condiciones ambientales adversas, simbolizadas por la lluvia.

El paraguas es solo uno de numerosos elementos que pueden estudiarse. En una formación específica sobre esta prueba se incluyen aspectos como la orientación y postura de la persona, movimiento, forma, ubicación, extensión del dibujo, presencia o ausencia del paraguas, lluvia, charcos y otros detalles accesorios.

Por tanto, dibujar un paraguas grande no permite por sí mismo aprobar o suspender un psicotécnico, ni demuestra automáticamente un determinado rasgo de personalidad. El resultado depende del conjunto de la evaluación y del criterio profesional utilizado.

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Qué otros detalles pueden observar los psicólogos en el dibujo

Además del paraguas, el especialista puede analizar características generales del dibujo. Entre ellas están el tamaño y ubicación de la figura, postura, movimiento, trazo, presión, sombreado, borrados y secuencia utilizada para realizarlo. También pueden considerarse elementos relacionados con la lluvia y la escena representada.

La presencia del paraguas tampoco se estudia únicamente en términos de grande o pequeño. Su ubicación respecto de la persona, cuánto la cubre y su relación con el resto de la escena forman parte de los criterios descritos para analizar esta técnica.

De ahí que resulte engañoso buscar una fórmula del tipo “si dibujas esto, significa exactamente aquello”. Un mismo detalle adquiere sentido dentro del conjunto y debe ser interpretado por un profesional cualificado.

¿Hay una forma correcta de dibujar el paraguas para aprobar el psicotécnico?

No existe un dibujo universal que garantice aprobar un psicotécnico. Intentar memorizar dónde colocar cada elemento o modificar deliberadamente el dibujo para conseguir un supuesto resultado ideal tampoco asegura superar una evaluación.

Además, la persona bajo la lluvia es una técnica proyectiva, y su interpretación requiere considerar numerosos indicadores y un marco conceptual. Un trabajo académico dedicado específicamente a esta prueba subraya precisamente la importancia del marco de referencia utilizado para interpretarla.

Por este motivo, si durante un psicotécnico piden dibujar una persona bajo la lluvia, lo más adecuado es seguir la consigna recibida. Un paraguas grande puede ser un elemento que el profesional tenga en cuenta, pero no determina por sí solo el resultado de la evaluación.