El primer pueblo peatonal de Sudamérica está en Argentina.

Argentina posee destinos únicos que combinan paisajes naturales, arquitectura particular y formas de vida alejadas del ritmo de las grandes ciudades. Uno de ellos se encuentra en Córdoba y tiene una característica que lo convierte en un lugar diferente: es un pueblo peatonal donde no está permitido circular con vehículos.

Se trata de La Cumbrecita, un pequeño destino ubicado en las Sierras Grandes de Córdoba, a 1.450 metros sobre el nivel del mar. Sus calles y senderos atraviesan bosques, ríos y cascadas, mientras que las construcciones de estilo centroeuropeo le dan una apariencia que parece trasladar a los visitantes a un pueblo alpino.

Dónde queda La Cumbrecita, el pueblo peatonal de Córdoba

La Cumbrecita se encuentra en un pequeño valle de las Sierras Grandes de Córdoba, rodeada por un entorno serrano que forma parte de su principal atractivo turístico.

El pueblo está emplazado a 1.450 metros de altura y se caracteriza por sus casas de estilo centroeuropeo, distribuidas alrededor de los senderos que atraviesan el bosque.

Su particular arquitectura se combina con un entorno natural compuesto por vegetación autóctona, cursos de agua y formaciones serranas, creando un paisaje muy diferente al de otros destinos turísticos de la provincia.

Por qué La Cumbrecita es un pueblo peatonal

Una de las principales características de La Cumbrecita es que no se permite el ingreso de vehículos al área urbana. Los recorridos están pensados para realizarse caminando, lo que permite descubrir el pueblo a través de sus senderos y caminos.

Esta particularidad también contribuye a preservar la tranquilidad del lugar y permite que el visitante pueda recorrer el entorno sin el tránsito habitual de las ciudades.

Caminar entre los árboles, atravesar los senderos y llegar a los distintos puntos panorámicos forma parte de la experiencia de conocer este destino cordobés.

La Cumbrecita, Cordoba. Instagram @lacumbrecitaoficial

Bosques, cascadas y ríos de agua cristalina

La naturaleza es uno de los grandes protagonistas de La Cumbrecita. El paisaje combina bosques añosos, cascadas, ríos y senderos serranos que permiten realizar diferentes recorridos a pie.

Entre los atractivos naturales aparecen pequeñas cascadas que descienden desde las sierras y sectores donde el agua atraviesa el bosque.

El entorno también permite realizar actividades vinculadas con el turismo de naturaleza y aventura, desde caminatas por los senderos hasta excursiones y visitas guiadas.

La Cumbrecita es una Reserva Natural de Uso Múltiple

El cuidado del entorno constituye otro de los aspectos centrales del pueblo. La Cumbrecita y sus alrededores fueron declarados Reserva Natural de Uso Múltiple, de acuerdo con la Ley Provincial N.º 8476.

La protección busca preservar el equilibrio entre el ambiente natural y las actividades desarrolladas en el destino.

Esta condición es especialmente importante para un lugar cuyo principal atractivo está relacionado con sus bosques, cursos de agua, paisajes serranos y biodiversidad.

La Cumbrecita, Cordoba. La Cumbrecita.

La arquitectura centroeuropea que caracteriza al pueblo

Además de sus paisajes, La Cumbrecita se diferencia por su arquitectura de inspiración centroeuropea.

Las construcciones se encuentran integradas al bosque y aparecen distribuidas a lo largo de los caminos peatonales. Techos inclinados, madera y piedra son algunos de los elementos que contribuyen a crear esa particular identidad visual.

El resultado es un pueblo serrano que combina el paisaje cordobés con una estética que recuerda a pequeñas localidades de montaña de Europa.

Qué hacer y dónde alojarse en La Cumbrecita

La Cumbrecita está preparada para recibir visitantes durante todo el año y cuenta con una amplia infraestructura turística. Entre las opciones disponibles se encuentran hoteles, cabañas, hospedajes y suites, además de propuestas recreativas y excursiones.

También se ofrecen visitas guiadas y actividades de turismo aventura, ideales para quienes buscan conocer el entorno natural de una manera diferente.

La gastronomía es otro de los atractivos. Los restaurantes y bares combinan recetas de tradición centroeuropea con platos de la cocina criolla, con propuestas que van desde preparaciones típicas de la región hasta especialidades inspiradas en la gastronomía alemana y centroeuropea.

La Cumbrecita, Cordoba. Instagram @lacumbrecitaoficial

Un destino diferente en las Sierras de Córdoba

A 1.450 metros de altura, entre bosques y senderos, La Cumbrecita ofrece una experiencia alejada del movimiento de las grandes ciudades.

Su condición de pueblo peatonal, la arquitectura centroeuropea, los cursos de agua y la protección de su entorno natural hicieron que se convierta en uno de los destinos más particulares de Córdoba.

Para quienes buscan naturaleza, tranquilidad y paisajes de montaña, este rincón de las Sierras Grandes aparece como una de las alternativas más singulares para descubrir dentro de Argentina.