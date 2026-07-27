A la hora de planificar una escapada, los pueblos argentinos ofrecen una combinación única de naturaleza, historia y tranquilidad. Entre ellos, existen algunos destinos que tienen una característica especial: sus calles están pensadas para disfrutarse caminando, sin el protagonismo de los autos.

En estos lugares, recorrer a pie no solo mejora la experiencia del visitante, sino que también forma parte de una estrategia para preservar el patrimonio natural, cultural y arquitectónico. Estos son tres de los pueblos peatonales más encantadores de Argentina.

La Cumbrecita, Córdoba

Ubicada en el Valle de Calamuchita, a unos 1.450 metros sobre el nivel del mar, La Cumbrecita fue el primer pueblo peatonal de Argentina y de Sudamérica. El acceso de vehículos al casco urbano está restringido, por lo que los visitantes deben dejar el auto en estacionamientos habilitados y recorrer el destino caminando.

La Cumbrecita, Córdoba.

El paisaje combina bosques, cascadas, arroyos de aguas cristalinas y senderos que atraviesan una villa de inspiración centroeuropea. Sus construcciones de estilo alpino, junto con el entorno serrano, le otorgan una identidad muy particular.

La localidad también se destaca por su compromiso con la conservación ambiental. Tanto el pueblo como sus alrededores fueron declarados Reserva Natural de Uso Múltiple, con el objetivo de proteger la biodiversidad y promover un turismo sustentable.

Además de su belleza natural, La Cumbrecita cuenta con una amplia oferta de alojamientos, excursiones y actividades al aire libre. Su gastronomía fusiona recetas centroeuropeas con sabores de la cocina criolla, una propuesta que se puede disfrutar en restaurantes y casas de té.

La Carolina, San Luis

A unos 80 kilómetros de la ciudad de San Luis se encuentra La Carolina, un pequeño pueblo de montaña que apostó por la peatonalización para preservar su patrimonio histórico y natural y brindar una experiencia más tranquila a quienes lo visitan.

La Carolina, San Luis.

Con apenas unos 300 habitantes, la localidad conserva calles empedradas, antiguas construcciones de piedra y un entorno natural rodeado de arroyos y sierras, al pie del cerro Tomolasta.

En 2023 fue distinguida con el reconocimiento Best Tourism Villages, otorgado por la Organización Mundial del Turismo a los pueblos rurales que promueven un desarrollo turístico sostenible.

Otro de sus grandes atractivos es la tradicional búsqueda de pepitas de oro, una actividad que recuerda el pasado minero de la región y que sigue convocando a visitantes de todo el país.

Iruya, Salta

Entre montañas y quebradas, Iruya es uno de los pueblos más pintorescos del norte argentino. Situado a 2.780 metros sobre el nivel del mar, sus calles angostas, empedradas y con fuertes pendientes invitan a recorrer cada rincón caminando.

Iruya, Salta.

Con más de 250 años de historia, el pueblo conserva casas de adobe, piedra y paja, además de edificios históricos que reflejan la identidad y las tradiciones andinas.

Ubicado dentro de la Reserva de Biosfera de las Yungas y a unos 307 kilómetros de la ciudad de Salta, Iruya ofrece una experiencia marcada por la tranquilidad, los paisajes de altura y una profunda riqueza cultural que se mantiene viva con el paso del tiempo.