La playa de Sudamérica con un mar de 7 colores que hipnotiza al mundo.

El Caribe es hogar de algunos de los paisajes más impactantes del planeta, pero existe un destino que sobresale por un fenómeno natural difícil de encontrar en otro lugar. Sus aguas parecen cambiar de color según el lugar desde donde se las observe, ofreciendo un espectáculo visual que combina diferentes tonos de azul, verde e incluso matices violáceos.

Ese rincón es la isla de San Andrés, uno de los destinos turísticos más famosos de Colombia. Además de sus playas de arena blanca y aguas cristalinas, es conocida mundialmente por el llamado “mar de los siete colores”, una característica que atrae cada año a miles de viajeros.

¿Dónde está San Andrés y por qué su mar tiene siete colores?

San Andrés pertenece a Colombia y forma parte del departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Aunque administrativamente es territorio colombiano, la isla se encuentra mucho más cerca de la costa de Nicaragua que del territorio continental de Colombia.

El famoso efecto visual de su mar no se debe a un cambio real en el color del agua, sino a la combinación de distintos factores naturales. La profundidad del fondo marino, la presencia de arrecifes de coral, las algas, la arena blanca y la incidencia de la luz solar generan una amplia variedad de tonalidades.

San Andrés, Colombia. Instagram @josecuellarg

Entre los colores que pueden apreciarse se destacan:

Azul turquesa en las zonas de menor profundidad.

Azul verdoso en sectores con mayor presencia de algas.

Azul intenso sobre fondos rocosos.

Azul profundo en las áreas de mayor profundidad.

Tonos violáceos o lilas sobre algunos arrecifes coralinos.

Aguamarina y transparente cerca de la costa, gracias a la arena blanca y los sedimentos calcáreos.

Cómo conocer el famoso mar de siete colores

Uno de los mejores lugares para contemplar este fenómeno es Johnny Cay, también conocido como Islote Sucre, un pequeño islote rodeado por un extenso arrecife de coral.

Esta barrera natural reduce el impacto del oleaje y mantiene las aguas tranquilas y transparentes, permitiendo apreciar con mayor claridad los distintos matices del mar.

Además de disfrutar del paisaje, los visitantes suelen aprovechar la zona para practicar snorkel, observar peces tropicales y otras especies marinas, o realizar paseos en moto de agua y embarcaciones recreativas.

San Andrés, Colombia. LATAM Airlines.

Un ecosistema protegido por la UNESCO

El mar de los siete colores forma parte de la Reserva de Biosfera Seaflower, declarada por la UNESCO en el año 2000 por su enorme valor ambiental.

Esta área protegida alberga uno de los sistemas de arrecifes coralinos más importantes del Caribe y constituye el hábitat de más de 2.300 especies de flora y fauna marina, muchas de ellas de gran importancia para el equilibrio del ecosistema.

Cuándo es el mejor momento para ver el “mar de 7 colores”

Al amanecer y durante el atardecer, la luz del sol modifica la forma en que se refleja sobre el agua, creando un paisaje donde los tonos azules se mezclan con reflejos rosados, anaranjados y violáceos, convirtiendo a San Andrés en uno de los destinos naturales más sorprendentes del Caribe.

San Andrés, Colombia. Instagram @critical.nitio

Cuál es la mejor época para visitar San Andrés

Aunque la isla mantiene temperaturas cálidas durante todo el año, la temporada seca, que generalmente se extiende entre diciembre y abril, es considerada la mejor época para viajar.

Durante esos meses predominan los días soleados, las precipitaciones son menos frecuentes y el agua alcanza una transparencia excepcional, ideal para realizar actividades como snorkel, buceo, paseos en bote o simplemente contemplar el famoso mar de siete colores.