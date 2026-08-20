Un grupo de astrónomos y científicos internacionales acaba de registrar un hallazgo sin precedentes que cambia las nociones sobre la física espacial. El fenómeno fue bautizado por la comunidad científica como una “estrella de agujero negro”, un misterioso objeto astronómico nunca antes visto.

La investigación fue liderada por expertos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y publicada recientemente en la revista Nature. Este avance representa un hito crucial para comprender las primeras etapas de la evolución del cosmos primitivo.

¿Cómo es el descubrimiento único en el medio del espacio?

Este curioso objeto espacial fue apodado de manera informal como “el ojo del diablo” por la comunidad científica. Se trata de un punto rojo intensamente brillante que posee dimensiones colosales , similares al tamaño entero de nuestro sistema solar.

La particularidad de la estructura radicaría en que combina la apariencia visual de una estrella gigante con la fuerza energética de un agujero negro. Se ubica a miles de millones de años luz de la Tierra, en los confines profundos del espacio cósmico.

Este avance único fue bautizado como "el ojo del Diablo".

¿Cómo se logró el histórico hallazgo espacial?

El descubrimiento se logró tras analizar minuciosos datos captados por el telescopio espacial James Webb de la NASA. Los astrónomos se encontraban buscando las galaxias más lejanas cuando detectaron esta extraña mancha roja .

Al estudiar su espectro de luz, notaron que el objeto emitía cien mil millones de veces más energía que una estrella ordinaria . La firma lumínica reveló que se trata de un agujero negro envuelto en una inmensa capa de gas denso.

La importancia fundamental de este avance científico

Este hallazgo resuelve un misterio astronómico respecto a los pequeños puntos rojos detectados frecuentemente por los telescopios. Este avance permite comprender el origen de las grandes estructuras y galaxias que dominan el universo actual.