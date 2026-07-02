Neuquén: un alumno fue armado al colegio y baleó a un compañero.

En esta noticia Cómo fue el violento hecho en una escuela de Neuquén

Un alumno fue armado a un colegio en la provincia de Neuquén y en un confuso episodio baleó a un compañero, quien, tras ser trasladado al hospital, se encuentra fuera de peligro, según se confirmó.

En tanto, aunque la investigación continúa para saber por qué el menor llevó el arma, se indicó que no existía ningún enfrentamiento entre ambos adolescente.

Cómo fue el violento hecho en una escuela de Neuquén

El hecho ocurrió este martes en el C.P.E.M. N°6 de la ciudad neuquina de Cutral Co cuando las autoridades fueron alertadas por un alumno de primer año que estaba herido de bala dentro del aula, lo que generó sorpresa.

Ante la demora de la ambulancia, el menor fue trasladado en un auto particular hasta el hospital local donde confirmaron que presentaba un orificio de entrada y salida en el brazo izquierdo, sin provocar heridas de gravedad.

Neuquén: un alumno fue armado al colegio y baleó a un compañero (Fuente: Google Maps). Google Maps

Con el paso de los minutos las autoridades del establecimiento educativo trataron de reconstruir el caso y fue una profesora quien comentó que en medio de la clase escuchó un fuerte ruido y el grito del adolescente, destaca el medio Río Negro.

En el momento se pudo constatar que un compañero estaba manipulando el arma y tras ser apartado confirmó que disparó sin querer cuando agarró el instrumento.

Por el momento se desconoce cómo el arma llegó en manos del menor, pero la Policía confirmó que no existía un enfrentamiento previo entre el agresor y el herido, por lo que se confirma que se trató de un accidente.