Llegan los trenes de doble piso: el Gobierno confirmó que renovará la línea más utilizada con modelos fabricados en el país

El Gobierno de España ha anunciado un ambicioso proyecto de renovación para la línea de Cercanías más transitada del país, la C-5 de Madrid. Esta vía, conocida por su elevada demanda y frecuentes problemas de saturación, contará con la incorporación de 35 nuevos trenes de dos pisos, fabricados íntegramente en territorio nacional.

La medida, presentada por el Ministerio de Transportes, tiene como objetivo aliviar la actual congestión y actualizar uno de los servicios ferroviarios más importantes de España. Con las primeras unidades ya en fase de pruebas en vía, se completan los detalles del plan de despliegue y las obras de infraestructura necesarias.

Llegan los trenes de dos pisos: el Gobierno confirmó que renovará la línea más usada con modelos producidos en el país. @EnsancheSur

Motivos para renovar esta línea de trenes

La línea C-5 se erige como la más utilizada dentro del sistema de Cercanías Madrid, registrando un volumen de 72 millones de usuarios anualmente, lo que equivale al 29% de todos los desplazamientos realizados en el ámbito del transporte.

La demanda experimentó un incremento del 10% entre 2022 y 2024; no obstante, los trenes actuales, con una longitud inferior a los 150 metros, junto con andenes inadecuados y un sistema de señalización obsoleto (LZB), han convertido los trayectos en una experiencia de congestión y baja eficacia.

Como respuesta a esta situación, el plan de modernización, con un presupuesto estimado en 1350 millones de euros, contempla la incorporación de trenes de alta capacidad, diseñados por Stadler en su planta de Albuixech, Valencia.

Llegan los trenes de dos pisos: el Gobierno confirmó que renovará la línea más usada con modelos producidos en el país. @JavierRoblesZurdo

Trenes de dos pisos: características y beneficios de la Serie 453

Los novedosos trenes de la Serie 453 presentan una configuración que combina coches de un nivel en los extremos con coches de dos niveles en la sección central. Su diseño ha sido optimizado para trayectos prolongados: los pisos superiores están equipados con asientos confortables, mientras que los inferiores facilitan el acceso rápido gracias a amplias entradas y salidas.

El pedido total se divide en dos configuraciones según la longitud y demanda requeridas:

Modelo T100 : Posee 100 metros de longitud y tiene capacidad para 912 pasajeros.

Modelo T200: Cuenta con una longitud de 191,16 metros y dispone de capacidad para 1884 personas (524 sentadas y 1360 de pie), lo cual representa un aumento considerable en comparación con los 1565 pasajeros que pueden acomodar los trenes en uso actualmente.

Adicionalmente, estos trenes incluyen áreas destinadas a sillas de ruedas, espacios multifuncionales para bicicletas y carritos, un aseo accesible, conectividad WiFi y enchufes USB. En términos de accesibilidad, el 60% de las puertas del modelo T200 (12 de un total de 20) estarán ubicadas completamente a nivel de andén, eliminando el histórico escalón de acceso.

Avanza la fabricación nacional de trenes

El contrato para la adquisición de los trenes de dos pisos fue licitado por Renfe en el año 2019 y otorgado a Stadler en 2021. En 2022, se amplió el pedido con 20 unidades adicionales de 200 metros.

Stadler amplió su fábrica en Albuixech para satisfacer la producción nacional, comenzando la manufactura en naves alquiladas mientras se finalizaban las nuevas instalaciones. Las pruebas iniciales en la red española se realizaron en el verano de 2024 y Renfe llevará a cabo una inversión de 600 millones de euros para la adquisición.

Obras de adaptación, nueva base y afectación al servicio

La llegada de convoyes de casi 200 metros de longitud exige una profunda readecuación de la infraestructura actual de la C-5, cuyos andenes no están preparados para estas dimensiones. El plan complementario de Adif y el Ministerio contempla la ampliación de los andenes en las estaciones clave de la línea, prolongándolos entre 40 y 50 metros.

Asimismo, se llevará a cabo una inversión masiva destinada a la modernización de la seguridad y señalización de cuatro túneles críticos de la red de Cercanías.

Para el soporte técnico de la nueva flota, Renfe ha licitado la construcción de una base de mantenimiento especializada en Móstoles, adaptada para trenes de gran longitud, a la par de reformas estructurales en la estación de Móstoles-El Soto.