Un grupo de investigadores descubrió cómo era la cara del primer ser humano encontrado en la historia. Conocido como Little Foot, la Ciencia estudió durante décadas este esqueleto de Australopithecus que es el más completo hasta la fecha. El trabajo científico fue publicado en la revista Comptes Rendus Palevol y analiza la forma del rostro de este hombre que se encontró hace casi 4 millones de años. Los especialistas relevaron los restos que completaban un 90% del cuerpo que se encontró en las famosas cuevas de Sterkfontein, Sudáfrica. En 1994 aparecieron cuatro pequeños huesos del pie en una caja de fósiles en la Universidad de Witwatersrand, ubicada en Johannesburgo, Sudáfrica. Esa pista condujo al hallazgo del resto del esqueleto que se encontraba en las cuevas de Sterkfontein, a unos 50 km de la ciudad. Los investigadores tardaron más de dos décadas en sacar y recomponer el esqueleto StW 573 con seguridad. Recién para 2016 dieron con los restos completos de este Australopithecus, él más completo jamás encontrado. Sin embargo, la cara estaba totalmente deformada. Los especialistas señalaroncontaron que el cráneo, y sobre todo la región de la cara, estaban aplastados y deformados por los procesos geológicos posteriores al enterramiento. Esta forma se debe a los procesos de las rocas donde lo encontraron. De todas formas, este estudio científico logró reconstruir de forma digital la cara de Little Foot por primera vez. Además, el rostro representa una pista inquietante sobre migraciones, parentescos y variabilidad facial en los Australopithecus africanos. “Si bien sabemos que el rostro de los homínidos evolucionó con el tiempo para volverse menos prominente y más grácil, aún ignoramos cuándo ocurrieron estos cambios y la naturaleza de los mecanismos evolutivos involucrados”, contaron los investigadores en su trabajo. “El rostro es una región anatómica clave para comprender cómo los homínidos se adaptaron e interactuaron con su entorno”, narraron los expertos. Por eso, este trabajo, acompañado de la tecnología, permitió recuperar una cara aplastada durante millones de años. Una vez reconstruido el rostro, el equipo comparó a Little Foot con grandes simios actuales y con otros fósiles clave de Australopithecus. La cara de StW 573 se parece más al Australopithecus afarensis (África oriental) que al Australopithecus africanus (África austral). Este parecido se debe a que el espécimen estudiado tiene órbitas (cuencas oculares) especialmente anchas, más cercanas a fósiles de África oriental que a otros del sur y, en general, el tamaño global de la cara, la arquitectura facial y la región orbital posee afinidades orientales. Pese a que los científicos lograron reconstruir su rostro y establecer a que homínido conocido se parece más, la evidencia antropológica no permite crear un mapa definitivo de migraciones ni del origen de este ser humano. Este nuevo estudio aporta datos de la forma de la cara, pero simboliza apenas un paso más en la resolución del misterio sobre el origen del hombre. Los científicos buscarán modelar dientes y, sobre todo, la cavidad craneal para refinar el perfil biológico de Little Foot y comprender mejor su papel en la evolución que terminó en el género Homo, el actual de nuestra especie.