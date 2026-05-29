Las entradas para el Mundial 2026 a u$s 50 existen y son reales: la ciudad de Nueva York confirmó un acuerdo con la FIFA que permite acceder a 1.000 boletos a ese precio para los partidos que se jugarán en suelo estadounidense. Sin embargo, hay una condición excluyente que define quién puede anotarse: solo los residentes de Nueva York califican para el sorteo.

El anuncio lo realizó el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien trabajó junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, desde marzo para concretar el acuerdo. Las entradas provienen de la asignación propia del comité anfitrión Nueva York-Nueva Jersey, que las adquirió a la FIFA al precio de lista.

¿Cómo acceder a las entradas del Mundial 2026 a 50 dólares?

Los residentes de Nueva York que quieran participar deben registrarse en el sorteo, que cierra este sábado 30 de mayo a la medianoche.

Las inscripciones abren cada día a las 10 a.m. y se permite una entrada por persona por día. Los ganadores serán notificados el 3 de junio por correo electrónico y tendrán 48 horas para comprar hasta dos entradas. Hay que tener al menos 15 años para participar.

Las 1.000 entradas se distribuirán entre cinco partidos de fase de grupos y dos de ronda eliminatoria — sin incluir la final del 19 de julio —, con aproximadamente 150 boletos por partido. Además, la ciudad ofrecerá transporte gratuito de ida y vuelta en autobús hasta el estadio MetLife en Nueva Jersey.

Los ganadores recibirán sus entradas en persona al momento de abordar el autobús, condición acordada con la FIFA para garantizar que los boletos lleguen a quienes realmente asistirán.

Los residentes de Nueva York que quieran participar deben registrarse para un sorteo que se realizará el lunes por la mañana. Fuente: EPA SARAH YENESEL

¿Qué tan significativa es la oferta frente al precio real de las entradas?

Para dimensionar el valor del acuerdo, basta comparar: al momento del anuncio, las entradas más económicas disponibles para los partidos de Nueva York-Nueva Jersey en el sitio oficial de la FIFA rondaban los u$s 1.550, mientras que en el FIFA Marketplace —el portal de reventa oficial— había opciones por menos de u$s 400. Frente a esos valores, el precio de u$s 50 representa un acceso excepcional al torneo.

No obstante, la escala del programa es acotada. Las 1.000 entradas disponibles equivalen al 0,17% de los boletos en juego para esos siete partidos, según cálculos difundidos por legisladores demócratas de Nueva Jersey, quienes cuestionaron el alcance real de la medida y pidieron a la FIFA una reducción de precios más amplia para todos los aficionados.