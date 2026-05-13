La adopción de mascotas tendrá nuevas reglas en España. El Congreso dejó firme la nueva Ley de Bienestar Animal que prohíbe la entrega, venta o cesión de cachorros menores de dos meses, una medida que busca proteger la salud y el desarrollo de perros, gatos y hurones durante sus primeras semanas de vida. La normativa, publicada oficialmente como Ley 7/2023 de Bienestar Animal, establece que ningún animal podrá ser separado de su madre y su camada antes de cumplir las ocho semanas. El objetivo es evitar problemas de socialización, trastornos de conducta y riesgos sanitarios derivados de una separación prematura. El artículo 58 de la ley fija un límite claro: queda prohibida cualquier entrega o cesión de animales menores de dos meses, incluso si se trata de una adopción gratuita. Según explican las autoridades, durante ese período los cachorros completan una etapa fundamental para desarrollar defensas inmunológicas y aprender conductas básicas junto a la madre y el resto de la camada. La medida alcanza a perros, gatos y hurones en todo el territorio español y forma parte de un paquete más amplio destinado a reforzar el bienestar animal y controlar prácticas consideradas irresponsables. La ley también incorpora exigencias obligatorias para quienes entreguen o adopten animales. Antes de cualquier cesión, el cachorro deberá contar con: Además, las adopciones solo podrán realizarse a través de centros autorizados o asociaciones registradas, que deberán cumplir condiciones específicas y garantizar seguimiento sobre el estado del animal. Otro de los puntos centrales de la normativa apunta a limitar la comercialización de mascotas. Las tiendas ya no podrán cobrar por una adopción ni utilizar cargos extra vinculados a la estadía de los animales. Su rol será únicamente informativo y de intermediación autorizada. A su vez, los animales puestos en adopción o bajo custodia deberán estar correctamente identificados y recibir atención veterinaria obligatoria. En muchos casos, la legislación también exigirá esterilización o un compromiso formal de realizarla. Especialistas recomiendan verificar siempre la documentación sanitaria y el origen del animal antes de iniciar cualquier trámite. Aunque el cachorro ya pueda caminar o abrir los ojos, la ley establece como requisito mínimo las ocho semanas de vida para poder entregarlo legalmente. Entre los documentos que conviene exigir aparecen: Las autoridades españolas serán las encargadas de controlar el cumplimiento de la ley y supervisar a las entidades habilitadas para gestionar adopciones.