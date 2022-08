El gracioso e insólito momento que pasó Sergio Massa durante su renuncia en Diputados: "Perdón, me olvidé de lo más importante..."

Sergio Massa protagonizó este martes un gracioso e insólito momento en medio de la sesión, al renunciar a la presidencia de la Cámara de Diputados. Al finalizar su discurso, el nuevo ministro de Economía pensó que había terminado el acto, por lo que no presentó al diputado Omar de Marchi para que le tomara juramento junto a Cecilia Moreau.

"Perdón, perdón. En el nerviosismo por tratar de no emocionarme, ya me había emocionado en el bloque, me olvidé de la parte más importante de lo formal", indicó Massa, de pie, sobre su error.

Con el aplauso de sus colegas de fondo, el flamante ministro de Economía, continuó: "Invito al diputado Omar De Marchi a asumir la presidencia de la Cámara para la elección de autoridades". "De verdad y de corazón, gracias a todos", sentenció.



Sergio Massa se despide de su banca en la Cámara Baja

Tras varios cambios en el gabinete nacional, finalmente Sergio Massa renunció este martes a su banca en la Cámara de Diputados para asumir como el nuevo titular del Ministerio de Economía, Agricultura y Producción.

Hoy asumirá el nuevo cargo y anunciará los lineamientos de su plan económico y las primeras medidas que llevará a cabo durante los primeros meses de su gestión.

Cecilia Moreau, postulada por el Frente de Todos, reemplazará al líder del Frente Renovador y es la primera mujer en ejercer este rol.

"Hoy en esta cámara es donde más debemos cuidar y que se pueda garantizar el pleno estado de derecho, garantías y libertades para todos los argentinos. Tengo una responsabilidad adicional por ser mujer, y me genera un orgullo extra ser la primera de la Cámara. No se confundan: no voy a gobernar esta cámara por mis hormonas, sino con mi cabeza, con mi corazón militante y con mis convicciones políticas. Realmente, me pongo a disposición de todos y cada uno de ustedes", sostuvo Moreau en su discurso.

De Marchi, además, le dedicó unas palabras a Massa: "Lo felicito, expresidente, y le deseo que tenga en este tiempo el coraje, la serenidad y el patriotismo para enfrentar difíciles decisiones y momentos que atraviesa la Argentina en estos días".

Y agregó: "De su éxito o fracaso depende la felicidad de millones de argentinos. Mucha suerte".

¿Cuándo asume Sergio Massa como ministro de Economía?

Hoy se conocerá el primer borrador que le dará un rumbo a la economía argentina

"El miércoles, el presidente Alberto Fernández me tomará juramento y luego en conferencia de prensa voy a comunicar el plan de trabajo, objetivos y ejes a abordar, así como también la mecánica de los primeros 10 días que van a darnos un camino a recorrer y los desafíos a encarar como país", adelantó Massa en su cuenta de Twitter.

Por último, en agosto, el superministro viajaría a Washington para presentar su nuevo plan llamado: "la fábrica de dólares", el cuál apunta a tres ejes definidos: aumentar las exportaciones, las inversiones productivas y el turismo receptivo.

Estas tres estrategias son las que llevará a cabo el equipo económico para reacomodar el balance de reservas internacionales del Banco Central. De esta forma, se logrará dar sustento al resto de las medidas de gobierno orientadas a la macroeconomía local.